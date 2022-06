Samuel García amenaza con exhibir propiedades en EU del líder del PAN en el Congreso

MONTERREY, NL (apro).– El gobernador de Nuevo León, Samuel García, amenazó con exhibir las propiedades que posee en Estados Unidos Carlos de la Fuente Flores, líder de la bancada del PAN el Congreso local, quien ya fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad por inexplicable acumulación de bienes.

García Sepúlveda dijo que, debido a las denuncias que los órganos estatales han interpuesto, De la Fuente, a quien tildó de facturero y lavador de dinero, ha promovido una iniciativa ante la legislatura para que sean los diputados los que se encarguen de designar a los encargados de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE) y del Sistema de Administración Tributario Estatal, entidades que actualmente están bajo las órdenes directas del gobernador.

Samuel García dijo que no avanzará en el Congreso local “el capricho de un diputado corrupto”, pues en tribunales conseguirá que sean desechadas por inconstitucionales.

“La UIF persigue lavadores de dinero. Si el diputado tiene factureras, lavó dinero y no puede explicar su patrimonio en Nuevo León, en McAllen y en Dallas, porque eso todavía no lo saben y pronto lo voy a hacer público, todas las propiedades que tiene el líder de la bancada del PAN en Estados Unidos, que no coinciden con sus declaraciones, es la chamba de la UIF. ¿Para qué la crean? Es para perseguir corruptos. Si eres corrupto, te van a caer”, dijo.

Explicó que si el Congreso creara un SAT estatal, no podría eliminar el que ya existe y que es con el que la Secretaría de Hacienda efectuaría todos sus convenios, con lo que los “monstruitos Frankenstein” creados a instancia de la fracción panista serían inservibles.

En el caso de que crearan una UIFE alterna, también carecería de utilidad pues, por ser un tema que se ocupa de detectar empresas que efectúan lavado de dinero, la única que operaría sería la del Gobierno estatal, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que estos temas son manejados únicamente por el Poder Ejecutivo.

Samuel García tiene una disputa abierta con la fracción panista en el Congreso local después de que sus órganos fiscalizadores denunciaran por presuntos actos de enriquecimiento inexplicable tanto a De la Fuente Flores como a Zeferino Salgado, quien fuera dos veces alcalde en el municipio de San Nicolás y quien es uno de los líderes del albiazul en la entidad.

Marko Cortés respalda a panistas acusados

El dirigente nacional del PAN nacional, Marko Cortés Mendoza, vino a Nuevo León el jueves a respaldar a representantes populares de su partido que, dijo, son objeto de “ataques y presiones” de parte del gobierno del estado, que los persigue con las instituciones oficiales.

Dijo que el gobernador agrede al panismo local, por lo que la dirigencia nacional respaldará a los panistas de la localidad todos los instrumentos jurídicos necesarios para defenderse de estos actos de “coacción y corrupción” emprendidos por Samuel García.

“Queremos denunciar a Samuel García por la compra, coacción e intimidación, que está ejecutando desde el gobierno, para comprar voluntades con dinero público, para comprar diputados y alcaldes, con dinero público, alcaldes y diputados que no ganaron con votos. Es un verdadero acto anti democrático y de corrupción, para amedrentar y comprar voluntades, así como lo ha hecho Morena”, expresó Cortés.