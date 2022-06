Intensa movilización tras video donde Ramsés Heriberto Zatarain confiesa crimen en 2019

MEXICALI, BC. (apro).- Una gran movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado, colectivos de madres de hijos desaparecidos y la Comisión de Búsqueda Estatal, se realizó en el ejido Islas Agrarias 2ª”, luego que circulara en redes sociales un video donde Ramsés Heriberto Zatarain Hernández, confesara haber participado en el trágico evento contra los muchachos en agosto de 2019.

Ramsés Zatarain Hernández fue “levantado” el pasado 30 de junio por un grupo armado que portaba uniformes clonados de la FGE; su cuerpo apareció al siguiente día a la salida de la ciudad de Mexicali, rumbo a la zona de ejidos del Valle. A lo lejos se visibilizaban huellas de tortura.

Hasta ese momento se desconocía quiénes lo “levantaron” y los motivos por los cuales fue asesinado; pero la tarde del jueves circuló en redes sociales un video donde se le ve en un camino o terreno de dunas, en camisa y ropa interior, atado de manos, confesando bajo tortura quien habría matado a dos jóvenes que en agosto de 2019 desaparecieron.

En el video se escucha que confiesa haberlos “levantado” del bar El Relajo y matarlos en el rancho del “Chito” Aguilera, un presunto integrante de células del crimen organizado.

¿Qué pasó con las dos personas que levantaron en el bar El relajo?

-Las mataron en el rancho del Chito

¿Cómo se llama el rancho del Chito?

-Hacienda Carey

¿Dónde está ubicado?

En Islas Agrarias A

-¿Dónde exactamente enterraron los dos cuerpos’

Atrás donde hicieron el depa nuevo

¿Quiénes mas colaboraron con el Chito?

-El bato que esta en el bote con él

¿Quiénes más?

-Mi carnal supo y me hizo el paro para que no me metieran al bote

¿Dónde trabaja?

-En el estado, en el Ministerio Público

¿Cómo se llama tu carnal?

-Rigoberto Zatarain

Ahí termina el video.

El martes 31 de mayo, cuando apareció el cuerpo de Ramsés Zatarain, ejecutado, no se informó que junto a él había un narcomensaje, hoy que apareció en redes el video se le acompañó con una cartulina que decía:

“ESTO ME PASÓ POR LOS 2 JOVENES QUE LEVANTAOS Y DESAPARESIMOS YO Y MI PATRÓN CHITO AGUILERA. ME YEGO LA JUSTICIA DIVINA.”

Desde el primer momento en que Ramsés fue “levantado”, la FGE aseguró que no fueron sus agentes y la FGR también aclaró que no había realizado operativo alguno.

Luego de que circuló el video, desde temprano autoridades de la FGE se trasladaron a la casa-rancho de el “Chito”, lo acordonaron y ahí acudieron también las madres de los dos jóvenes desaparecidos aquel agosto de 2019.

Hasta las 7 de la noche, caninos, palas, agentes, retroescabadoras y decenas de personas trabajaban tirando el inmueble para ver si efectivamente, los jóvenes habían sido enterrado y la tierra cubierta con losas para construir un departamento,

Integrantes de las agrupaciones “Unidas por los desaparecidos” y “Madres unidas y fuertes”, acudieron al lugar para respaldar a Concepción y Adriana, madres de los dos muchachos desaparecidos.

Recordaron que esta es la cuarta vez que acuden al lugar pues ya en tres ocasiones se habían hecho recorridos en los alrededores pues los ejidos Islas Agrarias “A” y el “B”, son zonas donde han ubicado restos oseos. En septiembre del año pasado fue el último hallazgo.

Ahí estaba la madre de Diego Alonso Hernández Leyva, quien desapareció el 7 de enero de 2007, tenía 27 años. “llevo 15 años y seguiré hasta encontrarlo”, dijo su madre.

También, soportando los 40 grados centígrados estaba la madre de Diego Meza López, a quien se le vio por última vez hace 15 años; y la de Francisco Durán, quien seis meses atrás ya no regresó a su casa; además, la madre de José Luis Melendrez Varela, quien hace año y medio desapareció, las acompañaba.

Desde muy temprano, cuando Concepción y Adriana, madres de los dos jóvenes desaparecidos en agosto de 2019 y presuntamente enterrados en la casa-rancho Carey, llegaron, los agentes de la FGE les impidieron el paso, la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda y el fiscal del estado, Ricardo Iván Carpio, tuvieron que intervenir para que se les permitiera el ingreso.

Estuvieron inspeccionando los trabajos de quienes derribaron el edificio para encontrar a los jóvenes. Cerca de las 4 de la tarde, cuando salieron a hidratarse las acompañó el nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Rafael Hernández Murrieta, quien dijo que su presencia es para que se les de un trato digno a las madres de las víctimas, se les permita ingresar a la escena del crimen hasta donde no afecten o puedan modificarla.

Dijo que por experiencia, cuando el resultado de la búsqueda es negativo, se amplía el radio, y en este caso comentó que en caso de no encontrar nada debajo de la construcción, se podría solicitar al vecino que les permita ingresar a sus viviendas para hacer una inspección y búsqueda.

“Es mejor pedirles permiso a los vecinos que esperar a que un juez otorgue una orden de cateo”.

Dijo que mediante este método se ha logrado localizar a otras personas o restos óseos, los últimos fueron en septiembre de 2021.