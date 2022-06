Comuneros bloquean carretera para exigir freno a la tala clandestina en Ocuilán, Edomex

OCUILÁN, Edomex., (proceso.com.mx).- Comuneros y vecinos de San Juan Atzingo bloquean desde la mañana de este domingo la carretera al Santuario de Chalma, en protesta por la inacción el gobierno mexiquense, para detener el desmonte masivo de sus bosques por parte de seis mafias que operan en la zona.

Esos grupos, pese a ser denunciadas "con nombre y apellido" por los pobladores, siguen contando con la presunta protección de las autoridades, denunciaron.

La tala intensiva y extensiva en el llamado Gran Bosque de Agua ha provocado la desaparición de seis mil hectáreas de zonas boscosas y la extinción por completo de seis de las nueve lagunas de Zempoala que existían originalmente.

La obstrucción de la carretera a la altura del paraje conocido como "Los Pinitos" inició a las 7:45 horas de este domingo, cuando los comuneros atravesaron un vehículo de carga en la vía y advirtieron que la desatención de las autoridades en el fenómeno de tala en la zona, pone en peligro grave la sustentabilidad y el abasto de agua para la zona metropolitana del valle de México los próximos años.

Arnulfo Gómez Barrón, presidente de los bienes comunales de San Juan Atzingo, principal comunidad donde se asienta el pueblo tlahuica, denunció que la Protectora de Bosques (Probosque) justifica su omisión para combatir la tala clandestina en el Gran Bosque de Agua, a la falta de la firma de convenios de colaboración con las autoridades federales, lo que el líder tlahuica consideró una respuesta inadmisible, pues en cinco años la paraestatal no ha buscado los supuestos acuerdos que necesita para actuar.

Además, acusó a la policía a cargo de la Secretaría de Seguridad del gobierno mexiquense, que encabeza Rodrigo Martinez Celis, de "no hacer absolutamente nada" frente al saqueo público de los bosques de esta región de la que depende el consumo de agua para la Ciudad de México, Cuernavaca y el Valle de Toluca.

Debido a lo anterior, Gómez Barrón hizo un llamado al ejecutivo estatal: "Señor gobernador Alfredo del Mazo Maza, realmente no estamos teniendo respuesta de la máxima autoridad en la entidad. La policía estatal no actúa en absolutamente nada, no vemos la actuación de la policía estatal, pero tampoco de Probosque”.

Lamentó que en este tema "tampoco avanzan las denuncias y carpetas de investigación abiertas contra los taladores ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), no avanzan las órdenes de aprehensión, no avanza nada".

En el caso del nivel federal, Arnulfo denunció que la Guardia Nacional con la que contaban para contener la tala, se fue desmantelando poco a poco hasta dejarlos totalmente desprovistos de patrullas y elementos, por lo cual tampoco el gobierno federal está respondiendo.