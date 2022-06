Líder de la diputación panista en NL llama "payaso" a Samuel García

MONTERREY, N. L. (apro).- El coordinador de la bancada panista en el Congreso Local, Carlos de la Fuente, llamó “payaso” al gobernador Samuel García por filtrar a un medio local una investigación que se le sigue por acumulación de propiedades, y anunció que su fracción dejaba de considerarlo un interlocutor en asuntos legislativos.

De igual manera, el diputado albiazul responsabilizó a García Sepúlveda de su seguridad y la de su esposa e hijos, al señalar que el mandatario de Movimiento Ciudadano, con la filtración de estos documentos los ha puesto en peligro.

De la Fuente dijo que si bien el mandatario ha pedido a los ex gobernadores panistas Fernando Elizondo y Fernando Canales así como del priista Benjamín Clariond que le ayuden a dialogar con los diputados de los dos partidos, la bancada albiazul también buscará a otro interlocutor en el gobierno estatal, pues a Samuel ya no le creen.

“Vamos a ser nosotros los que vamos a buscar otro interlocutor. No queremos tener interlocución con un mentiroso, con un payaso, con una persona que filtra todo lo que platicas con él. Tristemente, con esa persona, en el Congreso no podemos seguir llevando un diálogo. No puede estar poniendo todas las condiciones”, dijo.

El coordinador de la fracción azul señaló que presentará denuncias contra los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE) y el SAT local debido a que filtraron información de lo que debe ser una investigación sigilosa y de la que hasta ahora no ha sido requerido.

Explicó que lo que se publica en la nota no es más que su declaración patrimonial que se encuentra en una versión abierta en los espacios de transparencia del servicio público.

Señaló que la molestia de Samuel García es debido a que en el Congreso Local, los diputados de las mayorías PRI y PAN, con los que ya rompió comunicación, promoverán cambios a la ley para que la UIFE y el SAT estatal sean organismos autónomos y que ya no dependan del mandatario de MC, que utiliza estas instancias para presionar a sus adversarios políticos.

Sobre los riesgos que corre por estas publicaciones, dijo: “Desde aquí voy a denunciar al gobernador, que si llega a pasarle algo a mi esposa o a cualquiera de mis hijos, lo voy a denunciar, que él es el único responsable de lo que le suceda a mi familia, porque las amenazas que nos está haciendo son muy puntuales”.

En días pasados, el periódico El Norte publicó primero una nota en la que exhibía la investigación que siguen la UIFE y el SAT del estado al “megapatrimonio” del panista Zeferino Salgado, exalcalde de San Nicolás y uno de los principales líderes de la cúpula albiazul, así como de su esposa Nora Flores, y el hermano de él, Pedro, también ex edil nicolaíota.

Este lunes apareció una nota en el mismo medio en el que se señala que el también integrante del grupo San Nicolás, y ex alcalde de ese municipio, diputado Carlos de la Fuente y su esposa Patricia Garza son investigados por las mismas instancias por acumulación de bienes.

El domingo Zeferino publicó un video en el que lamenta que, al filtrar información sobre su persona, García Sepúlveda rompiera con acuerdos previamente pactados y que ventilara cuestiones que deberían mantenerse en el ámbito privado, como el de acusar a su esposa.

“Ay, Samuel, te quejas de la vieja política y estás peor que la vieja política. En tu casa, muy amable, nos pediste que no nos metamos con las esposas. Nos diste de cenar bien rico. Mariana bajó y nos puso en la mesa para pedirnos que no la tocáramos por el niño que extrajo ilegalmente (Emilio, del DIF estatal). Luego nos volviste a invitar a tu casa para que no volviéramos a tocar a Mariana, por el chamaco que se les murió ahí en Fabriles. Y hoy metes a mi esposa”, dice en el video Salgado Almaguer.

Anunció que, en breve todas las “mentiras” del Gobernador se van a saber.