Javier López Zavala contrató dos sicarios para asesinar a Cecilia Monzón: Fiscalía de Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).-El excandidato a la gubernatura por el PRI, Javier López Zavala, presuntamente contrató a un sicario de Veracruz y a su sobrino para que asesinaran a la abogada Cecilia Monzón, quien lo había demandado para que cumpliera con la pensión alimentaria del hijo de ambos.

La Fiscalía General de Puebla (FGEP) informó que además de López Zavala, fueron detenidos Jair N., sobrino de éste y Santiago N., quien fue su secretario particular, por su participación en este feminicidio, mientras que aún sigue prófugo Silvestre N., quien disparó contra la abogada.

Según esta información, el exdiputado federal y exsecretario de Gobernación contrató desde abril los servicios del sicario, a través de su sobrino Jair, a quien le entregó la motocicleta y una pistola, marca Pietro Berretta calibre 9 milímetros con las cuales se consumó el asesinato el 21 de mayo.

“Se pudo establecer que Silvestre N. llegó a Puebla procedente del estado de Veracruz, donde tiene su domicilio, exprofeso para preparar y cometer el hecho, hospedándose en un hotel de esta ciudad para reunirse en diversas ocasiones con Jair N. para coordinarse y llevar acciones de vigilancia a la abogada Cecilia N. particularmente acerca de sus actividades y su domicilio”, precisó la Fiscalía.

En cuanto a la participación de Santiago N., quien de 2016 a 2019 fue delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Puebla, el comunicado indica que proporcionó una camioneta de su propiedad para que los ejecutores pudieran cambiar de vehículo y fugarse.

La Fiscalía indica que, tras analizar más de 500 horas de videos, pudieron establecer que la mañana del sábado 21 de mayo, Jair y Silvestre siguieron en una motocicleta a Monzón desde que salió de su casa conduciendo una camioneta marca Sportage KIA color azul, modelo 2018.

Sobre la calle Camino Real a Momoxpan y a la altura del puente Periférico Ecológico, la activista fue alcanzada por la motocicleta que era conducida por Jair, la cual posicionó al costado del piloto de la camioneta y a una distancia aproximada de 1.10 metros, Silvestre accionó la pistola, produciéndole a la mujer seis heridas de bala que le costaron la vida.

La información de la FGEP indica que una vez cometido el feminicidio, los dos sujetos se retiraron del lugar hasta llegar a un inmueble ubicado en las calles de Universidad Autónoma de Tabasco y Universidad Autónoma de Nayarit, donde ambos introdujeron la motocicleta y minutos después salieron a bordo de una camioneta marca Dodge, Durango, color rojo, con placas de circulación de Puebla, propiedad de Santiago N.

Luego de esto, Jair N. se reunió con López Zavala y después se trasladó a Chiapas, de donde ambos son originarios, mientras Silvestre N. huyó hacia Veracruz.

La Fiscalía indica que el 3 de junio realizó un cateo en el domicilio donde los dos autores materiales cambiaron de vehículo y ahí se encontró la motocicleta, el arma de fuego, la chamarra y casco que portaba Jair N., la placa de circulación de la motocicleta, un teléfono celular y diversa documentación personal a nombre del sobrino de López Zavala.

Con esta información, este 6 de junio se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra López Zavala, su sobrino y Santiago N.

En distintos medios se han reproducido los mensajes que Monzón emitió sobre la demanda que había iniciado desde hace más de tres años contra López Zavala para que cumpliera con la pensión alimenticia del hijo de ambos.

“Pues nada, que el señor con Escalade nueva, 11 bienes inmuebles a nombre de sus testaferros sólo en la ciudad de Puebla y uno a su nombre en copropiedad, ese que paga lo que quiere y como quiere de pensión y últimamente no quiere pagar nada, el mismo que estuvo chingando durante 2 años que quería un hijo para terminar abandonándolo en todo los sentidos, promovió un incidente de disminución de pensión como si no tuviera capacidad económica, como si no se le pudiera denunciar por fraude fiscal y como si la madre de su hijo tuviera la culpa de que es asiduo a dejar hijos e hijas regados por el mundo.

Tenga usted tantita madre y hágase cargo de las consecuencias de sus actos como el adulto pasadito de los 50 que es”, escribió Monzón el 20 de mayo, un día antes de su asesinato, en su cuenta Twitter.

La abogada feminista fue ejecutada la mañana del 21 de mayo por dos sujetos que la persiguieron en una motocicleta para acribillarla de seis disparos.

Cabe señalar que este lunes también circuló información de que López Zavala tenía programado casarse por tercera ocasión este 24 de junio.