Comunidad trans denuncia desabasto de testosterona en clínicas de NL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Miembros de la comunidad trans masculina de Nuevo León denunciaron a través de redes sociales el desabasto de testosterona en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en esa entidad del norte del país.

A principios de este año, endocrinólogos de ambas instituciones de salud pública informaron a sus pacientes sobre la ausencia de los medicamentos que contienen esta hormona, informó ayer el periódico local ABC Noticias.

Al respecto, Diego Korev Silva explicó que desde hace dos años lleva un tratamiento en el IMSS y ahora será suspendido por falta de medicamento.

“Desde el año pasado me dijeron `es que no hay, date la vuelta cuando llega el medicamento que son los jueves en la Clínica 4 de Guadalupe de Especialidad´. Entonces, me di la vuelta y no, nada. No podría estar esperando porque yo me tengo que inyectar máximo cada 21 días, si no mis hormonas andan con mucho desequilibrio”, expresó Korev Silva a ABC Noticias.

En los siguientes meses de este año, Diego Korev recorrió farmacias privadas de la zona metropolitana de Monterrey y tampoco encontraba la hormona que requiere para continuar con su tratamiento.

Hasta que consiguió el medicamento importado desde Estados Unidos, avalado por la FDA (la estadunidense Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos, encargada de regular alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos), pero sin autorización en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Al respecto, la asociación civil denominada Impulso Trans, de Guadalajara, Jalisco, demandó al gobierno federal el abastecimiento de testosterona en las farmacias del sector salud y comenzó una campaña para visibilizar el problema a nivel nacional, mediante un comunicado con el que están recolectando firmas.

“Exigimos al Dr. Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, haga cumplir lo que establece la Constitución y la Ley General de Salud y se abastezca de inmediato este medicamento, ya basta de que se siga vulnerando y precarizando a nuestra población. El sector salud ha sido omiso en proporcionarnos nuestros tratamientos y ahora también nos impide la posibilidad de adquirirlos por nuestra cuenta”, refiere el comunicado del colectivo.