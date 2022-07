El senador Alejandro Armenta rechaza acusaciones de Ignacio Mier: "no tengo actitudes mezquinas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de ser incluido en la denuncia del diputado Ignacio Mier Velazco por revelación de secretos y tráfico de influencias, el senador Alejandro Armenta Mier negó ser partícipe de cualquier delito que se le pretenda imputar.

Este lunes, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera y el senador Armenta, por los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de revelaciones secretas y tráfico de influencias.

Lo anterior, tras la filtración en mayo pasado de una investigación en su contra, que inició la UIF de Santiago Nieto en el 2021, por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

En ese entonces, Barbosa confirmó tener conocimiento sobre la investigación que pesaba sobre Mier en relación con más de 400 millones de pesos.

En sus redes sociales, Armenta, primo de Ignacio Mier, respondió: “De mi parte siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas. Niego categóricamente cualquier delito que se me quiera imputar.

“Yo me dedico a trabajar por las y los poblanos desde el Senado de la República. Mi compromiso es dar resultados en favor de la 4T, ésa es mi respuesta a los ataques que dividen y no abonan a la unidad de nuestro partido”, añadió el aspirante a la gubernatura de Puebla.