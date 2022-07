Barbosa confronta a Mario Delgado: "investigación contra Ignacio Mier no es grilla"

PUEBLA, Pue. (apro).- Al ironizar sobre lo “imparcial y veraz” del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que las investigaciones iniciadas contra Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, no derivan de conflictos personales, ni de grillas.

Luego de que el dirigente nacional de Morena señalara que entre el gobernador poblano y Mier Velazco hay “una confrontación” y les pidió resolver sin “abuso de poder”, el mandatario poblano cuestionó si lo que se buscaba era impunidad para el legislador federal.

“No es un asunto de conflictos personales, no son cosa de grilla, no, no, no. Son investigaciones, por favor, hay hechos objetivos. Así que se investigue, que se determinen responsabilidades”, respondió Barbosa ante el llamado que hizo Delgado Carrillo para “resolver pleitos” sin afectar al partido y la elección de dirigente de Morena en Puebla.

“Parecen cortinas de humo que se lanzan para que no se investigue de fondo. Que las autoridades investiguen es lo que yo planteo, porque en Puebla se vive un estado de derecho, salvo de aquellos que quieren que la política domine la aplicación de la ley ¿Qué quieren? ¿Encubrimiento? ¿Impunidad?”, reclamó.

Sobre las opiniones del dirigente partidista, quien justificó la denuncia que presentó Mier, luego de una serie de denuncias que se han presentado contra él y su familia, Barbosa dijo en tono de burla: “lo califican (a Mario Delgado) como el imparcial y el veraz”.

El líder de Morena en la Cámara de diputados reveló este lunes que interpuso una denuncia en contra de Barbosa, Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; del senador Alejandro Armenta y el Fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal.

La denuncia deriva de la supuesta revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos, luego de que un medio de comunicación publicó datos de una averiguación en su contra por el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras darse a conocer esta demanda, este lunes Barbosa volvió a arremeter contra el líder camaral al dejar entrever que hay otra investigación en su contra que lo involucraría en el asesinato de tres agentes ministeriales cometido en Tecamachalco el 21 de noviembre de 2021.

Cuestionado sobre estas acusaciones mutuas, Delgado Carrillo declaró:

“Yo creo que no debe haber en ningún caso abuso de poder, no puede haber privilegios para nadie. Un gobierno de Morena siempre debe ser ejemplo de respeto a la ley".