Layda Sansores dejará de publicar audios de “Alito”; fiscal niega violar la presunción de inocencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, negó que se violente la presunción de inocencia en el caso de la investigación contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y la gobernadora Layda Sansores anunció que ya no publicará nuevos audios del dirigente nacional del PRI.

Sales Heredia incluso explicó que la carpeta de investigación que se integró a nivel estatal en contra de “Alito”, “fue antes” de la votación de la reforma Eléctrica que fue rechazada en el Congreso de la Unión, y reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) también tiene una investigación abierta en contra del dirigente nacional del tricolor.

Layda Sansores San Román anunció que ya no difundirá audios de “Alito” para evitar que se afecte la investigación que realizan autoridades ministeriales estatales y federales.

“El nuevo audio es una advertencia a los que ‘Alito’ menciona, pero vamos a pararle a los audios para no lastimar esta carpeta de investigación, porque presentó una queja ante la Comisión estatal de Derechos Humanos, argumentando que hay violación a la presunción de inocencia”, expresó esta noche la mandataria en la emisión de su programa televisivo Los Martes del Jaguar.

Se burla de los priistas... ¡Ya se quitó la máscara!



Si a la gente de su mismo partido la engaña y le roba, ¡qué puede esperar el pueblo campechano y todo el pueblo mexicano de una persona cínica y que no tiene vergüenza!

La mandataria de Campeche abrió el tema del dirigente nacional del tricolor, al recordar el exhorto y molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador por la difusión del cateo de la residencia de “Alito” en Campeche.

Al respecto, el Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, presente en la transmisión, sostuvo que las autoridades ministeriales no convocaron a medios de comunicación para exhibir la diligencia ordenada por un juez.

“Exponer que el cateo se hizo conforme a derecho, que se tocó a la puerta, no se abrió y se hizo uso de la fuerza pública. A lo mejor no debimos pasar imágenes, pero el video del baño fue una filtración no imputable a la Fiscalía, estaban presentes otras personas entre ellos el abogado de Alito, a lo mejor él las filtró a la prensa”, sostuvo Sales Heredia.

Luego, insistió en señalar que en este caso no se está violando el principio de presunción de inocencia porque se trató de un acto autorizado por un juez.

“Si ‘Alito’ está sujeto a investigación, le pedimos al Instituto Nacional de Migración (INM) que nos informe si entra o sale del país y no hay violación al principio de presunción de inocencia porque estamos investigando, y ya solicitamos a personal de la Fiscalía que no regalen o filtren información a medios de información”, señaló el titular de la Fiscalía de Campeche.

Enseguida, la gobernadora Layda Sansores hizo un llamado a “Alito” para que deje de “desviar la atención” y victimizarse, argumentando que se trata de una campaña de persecución.

Por ello, Sansores San Román exhortó a “Alito” que le haga caso al abogado Diego Fernández de Ceballos y prepare una defensa legal porque “hay mucha tela en la cebolla”, expresó.

“’Alito’ tiene muchos muertos en el clóset, actúa muy bien y hay que felicitarlo”, remató la mandataria de Campeche.

También, la gobernadora de Campeche le pidió a su antecesor que done su mansión para el “museo de la corrupción” y se mofó diciendo que, durante su gobierno, Moreno Cárdenas se dedicó a presentar maquetas y solo terminó de construir su lujosa residencia.