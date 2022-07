Líder del PAN en Guanajuato exige a AMLO “tantita madre” ante masacres

LEÓN, Gto. (apro).– El dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno por la violencia incontenible que vive Guanajuato, y le exigió “tantita madre para que puedan dar la cara a tanta gente que está falleciendo por una política que nos está llevando a un país ensangrentado”.

López Mares, secretario del Comité estatal en funciones de presidente, dijo que el presidente de la República “no le ha querido entrar” a su responsabilidad para modificar la estrategia en contra del crimen organizado porque “le conviene que le vaya mal a Guanajuato”.

“Que no sea vil, porque es una vileza una estrategia fallida”, mencionó, al referirse a la definición del propio López Obrador de aplicar “abrazos, no balazos” ante la criminalidad en el país.

Interrogado sobre una masacre ocurrida el domingo en una fiesta familiar en León, en la que murieron seis personas y ocho quedaron heridas, el dirigente del PAN en todo momento evadió referirse a la responsabilidad del gobierno municipal, que encabeza la exdiputada panista Alejandra Gutiérrez, o del gobierno estatal de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Siempre evitando responder a los cuestionamientos sobre las fallas de las autoridades municipales y estatales –de su partido– en la situación que enfrenta el estado, Eduardo López Mares afirmó que el 95 por ciento de los homicidios que se cometen en el territorio estatal son relacionados con el narco, aunque no aclaró con base en qué datos oficiales hizo esta aseveración.

“Las políticas de abrazos, no balazos, no están funcionando, y lo hemos dicho desde el inicio, desde que entró AMLO y sacó esa puntada que hizo que no nos lleva a nada… lo hemos denunciado, lo hemos dicho a López Obrador, ¿cuántas muertes más deben existir en el país para que te apiades de Guanajuato, de todas las familias de mexicanos y mexicanas?”, preguntó el dirigente panista.

Específicamente, criticó el desempeño de la Guardia Nacional, que “no está sirviendo de nada”.

“Solamente viene de paseo, no está haciendo su labor de prevención ni mucho menos de acción para combatir el crimen organizado”, afirmó.

Según López Mares, la GN en un principio pareció intentar coordinarse con las policías locales, pero actualmente se ve dispersa, aislada, “nada más gastándose la gasolina, pero sin resultados”.

También cuestionó la falta de actuación de la Fiscalía General de la República que, según dijo, no aporta nada al esclarecimiento de los delitos, ni al desmantelamiento de grupos criminales.

“Antes esta delegación de la FGR al menos informaba del aseguramiento de maquinitas tragamonedas, pero hoy ya ni eso”, comentó en rueda de prensa.

Por ello, reiteró su llamado al presidente López Obrador y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, “para que se pongan por una vez en su vida a trabajar, porque a nosotros en Guanajuato sí nos duele la muerte que está ocurriendo en todo el país (sic)”.

Autoridades panistas, “nuestra fortaleza”

Eso sí, Eduardo López Mares pidió que tanto las autoridades municipales, específicamente de León y del estado, ambas del PAN, “sigan trabajando como lo han estado haciendo”.

“Son nuestra fortaleza, cuando lo deberían ser el Ejército, la Guardia Nacional, el gobierno federal… hoy como ciudadanos y partidos políticos les pedimos que no bajen la guardia, que sigan a pesar de que el gobierno federal no lo está haciendo”.

Aunque luego agregó que de nada sirve que el gobierno estatal y el municipal “intenten hacer frente” a la delincuencia, mientras que el gobierno federal “que sí tiene la competencia” -dijo- no esté metido en una verdadera estrategia, sino sentándose con el crimen organizado o pactando con éste.

Mientras Guanajuato se mantiene en los primeros lugares en homicidios dolosos y se disparan delitos como la extorsión y el narcomenudeo, el dirigente panista insistió en que las autoridades de su partido “están haciendo frente al crimen organizado, a pesar de que el gobierno federal los está dejando solos”.