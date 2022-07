Debanhi fue asesinada, insiste su padre Mario Escobar tras la conclusión forense

MONTERREY, N. L. (apro).- Debanhi Susana fue asesinada y el crimen puede ser considerado un feminicidio, dijo hoy su padre Mario Escobar, al concluir la conferencia de prensa en la que se mencionó que había muerto asfixiada por sofocación y no por un golpe en la cabeza, como inicialmente se informó.

Mario Escobar, quien desde el inicio presionó a la Fiscalía para que ahondara en las investigaciones en torno a la muerte de la chica, desaparecida el 9 de abril y encontrada el 21 de ese mes, se dijo conforme con el resultado del peritaje efectuado por expertos de la Ciudad de México.

Comentó que durante la búsqueda emprendida por la Fiscalía sintió que su hija no había fallecido aún, como se comprueba con el peritaje, que señala que pudo haber estado con vida hasta siete y nueve días posteriores a su ausencia: “Como comenté todos los días de la búsqueda, sentía que mi hija estaba con vida”.

Dijo que hasta apenas hoy lo enteraron del tercer análisis cadavérico, por lo que estudiará las revelaciones que fueron realizadas esta tarde en la conferencia de prensa encabezada por Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad federal y presentada por Felipe Edmundo Takashi Medina, director general del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Dijo que los trabajos ahora se concentrarán en localizar a presuntos responsables de la muerte de Debanhi, de 18 años, encontrada el 21 de abril en el fondo de una cisterna, en el Motel Nueva Castilla, en Escobedo y sepultada el 23 de ese mes, en el panteón del poblado Laguna de Labradores, en Galeana.

“No me han dicho nada (de un presunto responsable). Lo voy a analizar y posteriormente lo diré. Faltan unos peritajes (químicos) que fueron enviados a Inglaterra. Pero para mi hipótesis, sí (es feminicidio) (…) Sigo con la misma tónica que siempre he dicho, y a lo que acaban de decir, mi hija no murió accidentalmente. Es mi hipótesis”, señaló, sin mencionar sospechosos.

Sin embargo, aseguró que la agresión sexual está descartada.

Escobar dijo que no puede hacer comentarios sobre la ubicación de su hija, los días posteriores a la desaparición, pues estas incógnitas aún están en estudio de parte de los investigadores de la Fiscalía estatal, instancia que legalmente lleva el caso.

Dijo que este lunes por la noche elaborará un comunicado de prensa son sus comentarios y los de su esposa Deborah Bazaldúa, sobre la actuación de la Fiscalía estatal encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero, y lo difundirá en sus redes.