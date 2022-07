Cae en el alcoholímetro la lideresa de Morena en Michoacán; denuncia agresión

MORELIA, Mich. (apro).- La presidenta estatal de Morena, Giulianna Bugarini Torres, confirmó que el sábado fue detenida en un operativo de alcoholímetro en esta capital, e informó que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En rueda de prensa ofrecida este martes, la dirigente partidista admitió que ocurrió el hecho porque “siempre he sido una mujer valiente, que da la cara”, y denunció que fue detenida en forma “arbitraria y violenta” por agentes de la Policía de Morelia.

“Después de presentar mis documentos y no oponer ninguna resistencia para que se me realizara la prueba (del alcoholímetro), que no se me aplicó, para determinar a ver si había cometido alguna falta administrativa, me detuvieron de manera arbitraria y violenta”, señaló.

Bugarini negó haberse portado de manera prepotente ni haber exigido privilegios a los agentes policiacos, como se publicó en algunos medios locales, y pidió que se revise la mecánica de esos operativos, que se prestan a que ocurran abusos.

“No estoy en contra de los alcoholímetros como medida de prevención, sino de la arbitrariedad que son los modus operandi que se tienen en la ciudad de Morelia; no me resistí y fui violentada de manera física a la hora de la detención (…), estaría de más que me quitara la ropa para que vieran las marcas”, manifestó.

Declaró que durante su reclusión pudo constatar las “condiciones indignas” en que se encuentran los espacios a donde se envía a los ciudadanos responsables de la transgresión de alguna norma.

“Las celdas estaban sucias, había basura, te tratan no muy bien, no hay protocolos”, dijo, y abundó que, para recuperar su libertad, tuvo que pagar casi diez mil pesos.

Además, Bugarini dijo haberse enterado que, mientras estuvo detenida, personal de la Comisión de Derechos Humanos fue a tratar de entrevistarse con ella, pero “no los dejaron ingresar en donde me encontraba, lo cual es una falta grave”.

Tras calificar como lamentable el “abuso de autoridad” que sufrió por parte de la Policía de Morelia, la dirigente estatal morenista dijo que no es la primera vez se detiene de manera “arbitraria” a ciudadanos en el marco del operativo.