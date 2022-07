Cuauhtémoc Blanco quiere ser presidente... “algún día”

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).– El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo a medios locales que tiene aspiraciones políticas, pero todavía no es tiempo de decidir. Respecto a la Presidencia de México, dijo que sí le gustaría, aunque no todavía: “Algún día”, afirmó.

Por lo pronto, aseguró que, de entre las llamadas “corcholatas”, aún no tiene “gallo” a la Presidencia de la República. “Que gane el mejor, yo siempre les he dicho y muchas veces lo he dicho aquí, quien toma las decisiones es la gente, no nosotros”, sostuvo.

Acotó que todavía le faltan más de dos años de gobierno en Morelos, y eso es lo que lo ocupa actualmente. “Mi objetivo es estar aquí y cuando se acerquen las elecciones tomaré una decisión, si sigo en la política o voy a otro objetivo que siempre he deseado, ser entrenador y estar algún día en algún mundial con la Selección Mexicana”, y agregó que ya cuenta con muchas ofertas.

En referencia a buscar la Presidencia, el exfutbolista dijo que “es muy rápido, pero sí, sí me gustaría, algún día”

Cuestionado sobre a quién propondría para candidato a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco comentó que no puede, “luego sacan las garras y las uñas, ¿y sabes qué es lo que más me molesta? Es que muchos ya se están candidateando y todavía faltan dos años y medio”, dijo.

Analizan adelantar el fin del ciclo escolar por el covid-19

En otros asuntos, dijo que frente a la quinta ola de covid-19, se está analizando la posibilidad de adelantar la terminación del ciclo escolar 2021-2022, ello ante el incremento de contagios que se han estado detectando en los planteles escolares.

Adelantó que en los primeros días de la próxima semana se reunirá con las autoridades educativas para determinar qué ocurrirá.

Dijo que la pandemia todavía no termina. “Es importante tomar una decisión, pero más adelante se informará. Por ahora no se ha presentado un incremento en el número de casos de covid-19 en escuelas o estudiantes”, afirmó.