SLP: Acusan abuso de policías por detener a un joven en patineta

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En redes sociales se denunció que la Policía Municipal de San Luis Potosí dispersó, el domingo pasado, a varios elementos para detener a un joven en su patineta por circular por la acera, mientras ciudadanos intentaban ayudarlo.

Se justificaron con que el Reglamento de Tránsito del Municipio de San Luis Potosí, el cual señala que la acera está destinada exclusivamente al tránsito de peatones, por lo que se debe evitar obstruir con algún vehículo, difundió Síntesis.

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que los policías actuaron bajo los lineamientos y comentó que el joven fue denunciado por un padre de familia, porque la patineta salió volando y golpeó a un menor.

Dijo que el joven y sus acompañantes reaccionaron de manera violenta, por lo que procedieron a revisarlos y confirmaron la mayoría de edad del detenido, que se encontraba con aliento alcohólico, además de encontrarse evidencia de algo de droga.

“Mi respaldo pleno a la policía, el video a lo mejor no les favorece, pero yo creo que hicieron bien su trabajo. En el video no se ve exceso de la policía, no se ve abuso”, señaló.

“Tequis no es un espacio adecuado para patinaje, por lo que buscamos una alternativa para que lo sigan haciendo, yo los prefiero haciendo patineta que delinquiendo, estos muchachos que practican la patineta, también nos piden que intervengamos como policía, porque también se le mete gente como pasó el domingo, que se drogan o se alcoholizan, ellos nos dijeron que no tenían nada que ver con la persona detenida” indicó, según el periódico El Momento.



Usuarios en redes se quejaron de la actuación del alcalde porque detuvieron a jóvenes que iban en su patineta en el jardín de Tequis.

“Dio inicio la represión del PRIAN en la capital potosina”, afirmó un usuario el 4 de mayo pasado.