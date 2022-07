Trabajadores de Sembradores denuncian actos ilegales en Guadalupe y Calvo en proceso de Morena

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Un grupo de trabajadores del programa Sembradores denunció actos ilegales de servidores de la nación en el municipio de Guadalupe y Calvo -ubicado en el Triángulo Dorado en la Sierra Tarahumara-, para favorecer las candidaturas de dos candidatos como consejeros de Morena en aquella región.

En una carta en la que piden el anonimato por seguridad de quienes denuncian, señalan que días previos a la elección los citaron de manera privada para pedirles apoyo para las elecciones internas del partido.

Nos quitaron los teléfonos para que no fuéramos a grabar ni tomar fotos, porque saben perfectamente que están haciendo mal las cosas y que se les puede caer su teatrito, nos pidieron apoyar y afiliar mínimo 20 personas cada uno para que asistan a votar este próximo domingo”, agregaron.

Los citaron en el local propiedad de Rafael Aguirre. Todos fueron citados por Aguirre y por y Ana Laura González, ambos candidatos a consejeros.

“Nos dijeron que si queríamos conservar nuestro trabajo teníamos que acatar las instrucciones, que eran órdenes de arriba, que a ellos dos los habían propuesto Ana Contreras, que tenían el visto bueno y el respaldo de Ivonne Contreras, coordinadora regional de Bienestar con sede en Guachochi y del ingeniero Juan Carlos Loera, delegado estatal de Bienestar”, denunciaron.

Ana Laura González es servidora de la Nación y Rafael Aguirre es promotor de la Unidad de Bienestar y según los denunciantes, no acude a trabajar, sólo cobra.

Asimismo, Rafael Aguirre es padre de Yanitza Aguirre, la anterior encargada del Bienestar en el municipio de Guadalupe y Calvo. Ella fue señalada porque presuntamente tomó dinero de la dependencia, agregan en la demanda.

Como presidente de casilla para la elección de este fin de semana nombraron a Edgar Baca, esposo de Ana Laura González, informaron.

“Edgar Baca se la pasa tendido hablando por teléfono pidiendo el apoyo para su esposa, como se puede escuchar en el audio, lo cual se supone no está permitido hacer, porque así lo indica la convocatoria, pero también por el conflicto de interés que existe”, indican los denunciantes, quienes enviaron un audio de una llamada telefónica en que Baca solicita el voto para su esposa.

También enviaron capturas de pantalla de mensajes de un grupo de WhatsApp con trabajadores “sembradores”, en el que participan Ana Laura González y Ana Contreras, organizando el pago de renta de camiones o camionetas ¾ para que acarreen a la gente para votar, así como el pago para habitantes de algunas comunidades para que se “animaran” a acudir a la cabecera municipal.

Ana Contreras es del municipio de Guachochi y es heramana de Ivonne Contreras, quien fue coordinadora de campaña a la gubernatura del año pasado, y que actualmente es el delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera.

Ella misma, Ivonne Contreras, coordinó la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguraron que en la elección de este fin de semana, el grupo que apoya a los dos consejeros señalados, han pagado entre 2 mil y 3 mil 500 pesos por transferencia o depósito, a personas de poblados de Baborigame, Turuachi y de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, para que trabajen como “brigadistas en la elección”.

“Buscaron gente para para que afiliaran y juntaran gente, así como también les estuvieron ofreciendo apoyo de gasolina para el acarreo de la gente el día de la votación, están contemplando camiones o camionetas 3/4, como puede leerse en las capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp, aplicando la misma estrategia y estructura que utilizaron en la revocación de mandato (…) para nada se les dificulta seguir practicando las mismas mañanas de su muy reciente expartido el PRI”, indicaron.

Señalaron aademás, que las principales comunidades de las que organizaron el acarreos para favorecer la planilla de candidatos conformada por Ana Laura González y Rafael Aguirre son: Atascaderos, Mesa de San Rafael, Turuachi y Baborigame.

También mencionan en la denuncia, que durante la reunión a la que convocaron a los trabajadores “sembradores”, les informaron que Teresita de Jesús, encargada estatal del programa Sembrando Vida, se había comprometido a juntarles mil 200 votos entre los beneficiaros del programa.

“No se nos hace justo que nos obliguen y condicionen de esa manera un puesto que nos hemos ganado con mucho esfuerzo y sacrificio al igual que mucha gente que ha empezado desde abajo”, indican y precisan que decidieron hacer la denuncia anónima bajo riesgo y temor de perder su trabajo o represalias en contra de alguno de sus compañeros.

“Así que si empiezan las bajas o cambios en el equipo va ser exclusivamente por esta cuestión, ya que las evidencias fueron recabadas por algunos de nosotros que no estamos de acuerdo con ese tipo de acciones, una cosa es estar en el movimiento y defender el proyecto de nación y otra muy diferente es ser unos dejados, barberos y falsos alargadores”, adviertieron.

Y es que dice la carta, que los obligando a juntarle votos a alguien que no pertenece al partido, a alguien que no militaba en Morena y no había realizado actividades dentro del movimiento ni ha defendido el proyecto de Nación ni como representante de casilla, ni representante general, ni candidato ni representante de nada, pero tampoco han pintado una barda, ni repartido un volante o periódico, ni colocado una lona.

“Al contrario, quieren que apoyemos a quien contrario, coordinó un grupo interno de choque en las elecciones del año pasado para que le fuera mal a Morena en ese municipio, porque también quería ser candidato pero no se le dio la oportunidad”, acotaron.

Los denunciantes indican que la credibilidad del partido está afectada en todo el estado por esas prácticas, ya que se han repetido en varias partes y se le ha dado cabida a “gente oportunista” que busca su beneficio personal.

Conminaron a la militancia de Morena en el estado, que si tienen evidencia de malas prácticas las publiquen y que denuncien lo que está sucediendo en cada región, aunque sea de manera anónima, para que quede antecedente.

“De sucederle algo a alguien del equipo o cercano al movimiento en este municipio, que se tome como responsables y cómplices a los personajes mencionados, se cuenta con audios y videos de hasta 20 minutos, pero por seguridad se cuida la identidad de los testigos, quedan a reserva de ser necesarios al interponerse una denuncia formal”, añadieron.

Solicitaron poner atención en las casillas de Guadalupe y Calvo, Guachochi y Parral, para documentar las irregularidades del Distrito 9, porque advirtieron, habrá un acarreo importante, principalmente de las comunidades indígenas.