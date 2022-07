Agresión al sacerdote Mateo Calvillo Paz fue por un incidente de tránsito: gobernador de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que, según indicios con los que él cuenta, la agresión sufrida la semana anterior por el sacerdote Mateo Calvillo Paz ocurrió como consecuencia de un incidente de tránsito.

El golpe recibido por el religioso, dijo el mandatario, “no fue con arma, sino con el puño; también confirmamos que no tiene fractura de nariz, todo parece que fue un golpe con la mano, a puño cerrado, derivado de un incidente de tránsito” y “tampoco está confirmado que la persona que golpeó al sacerdote haya ido armada o quién fue”.

En rueda de prensa ofrecida la mañana de este martes, Ramírez Bedolla recordó que la versión señalada por Calvillo fue que iba entrando al municipio de Queréndaro por la parte oriente y que “alguien que estaba armado lo agredió: alto, moreno, él interpretó que era un sicario y esa fue la primera declaración que salió en algunos medios de comunicación”.

Pero luego, añadió, “nos damos cuenta de que otros indicios señalan que hubo un incidente de tránsito, que él iba manejando su vehículo y atropelló a un perro, un incidente de tránsito, esta persona al parecer se acercó a reclamarle el tema de animal atropellado y no sabemos más allá de que la persona lo golpeó”.

El jefe del Ejecutivo estatal consideró “muy oportuno que el padre presente la denuncia penal para saber qué ocurrió, porque esto se hizo un tema mediático nacional (…), como queriendo espejear lo ocurrido desafortunadamente con los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua y, al parecer, los indicios concretos que tenemos es que fue un incidente de tránsito”.

Calificó como “lamentable que hayan golpeado al padre, como lamentables también son los incidentes de tránsito donde hay golpes, donde hay personas fallecidas, por eso es importante que haga la declaración, porque va avanzando la investigación por parte de la Fiscalía, le llaman investigación de urgencia”.

Alfredo Ramírez dijo estar en contacto permanente con el fiscal, porque es un tema que se hizo “de magnitud nacional y todo hace suponer que fue un incidente de tránsito donde no hubo armas implicadas y sí hubo un perro atropellado, pero no por eso vamos a atropellar la imagen de Michoacán”.

Recomendó: “Tenemos que ser muy responsables y muy serios, porque el tema mediático, la narrativa de la violencia, no sabemos el daño que estamos ocasionando al país y a la nación, que es un tema real, por eso estamos actuando nosotros: cero impunidad, el tema del desarme y más estrategias, vamos a presentar próximamente la guardia civil, es decir, estamos actuando”.

Estimó que en el caso del sacerdote lo mejor es que desde un principio se hubiera presentado la denuncia penal e insistió en que “todo indica que este incidente desafortunado donde golpearon al padre Calvillo fue un incidente de tránsito, no lo venían siguiendo, no lo estaban esperando, el propio padre Mateo señala que quien lo golpeó no sabía que era sacerdote”.

Por lo anterior, el gobernador consideró que el clérigo “no corre ningún riesgo en absoluto”, pero “si él solicita el mecanismo de protección, haremos la evaluación y se lo brindaremos, pero no es necesario; lo que sí creo es que se magnificó, se sobrerreaccionó a esto”.