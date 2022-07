A dos años de las elecciones, Miguel Barbosa pide que se "destapen" los aspirantes a sucederlo

PUEBLA, Pue. (apro).- Cuando aún faltan dos años para las elecciones por la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta pidió este lunes a quienes aspiran a sucederlo que ya se destapen y se promuevan “dentro del marco de la ley”, al tiempo que arremetió contra el diputado Ignacio Mier Velazco, a quien le advirtió que antes de pretender la candidatura, debe aclarar las averiguaciones que tiene en su contra.

Luego de advertir que ya hay dos personajes políticos que desde “hace años” hacen proselitismo y que eso ha adelantado los tiempos políticos en Puebla, consideró conveniente que los demás aspirantes a ser candidatos por Morena -sean de su gobierno o no- expresen sus aspiraciones políticas.

El mandatario poblano aseguró que “será cuidadoso” de no intervenir en la elección de la dirigencia de Morena, ni en la definición de la candidatura a sucederlo y que tampoco destapará nombres.

“Pero si quiero decir a todas las gentes de mi gobierno y quienes no sean de mi gobierno…que ya expresen de manera pública si tienen aspiraciones, si no, la ventaja que están tomando quienes ya están haciendo propaganda para este fin, es una ventaja que parece no correcta”, indicó.

Sin dar nombres, el mandatario se refirió al diputado federal, Ignacio Mier Velazco y al senador Alejandro Armenta Mier.

En especial habló en contra el líder de la Cámara de Diputados, quien el fin de semana tuvo un acto público en el que participaron la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y otros militantes de Morena considerados “antibarbosistas”.

En este mitin, Mier Velazco pidió al gobernador abstenerse de intervenir en el proceso interno de Morena para elegir al nuevo dirigente estatal.

En respuesta, Barbosa advirtió al diputado federal que no ande formando grupos en su contra y que antes de aspirar a ser candidato a gobernador primero debe aclarar los procesos penales que hay en su contra por supuestos ilícitos.

“Le hago una recomendación (a Mier Velazco) de sensatez y de obligación política y moral: que aclare frente a la autoridad las presuntas imputaciones que tiene en diversas averiguaciones que cursan”, expresó, “no puedo pensar de alguien que quiera ser gobernador con tantas vinculaciones en hechos que tienen que aclararse”.

El mandatario acusó además al líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados de promover que las averiguaciones que hay en su contra sean atraídas por la autoridad federal.

Sostuvo que Mier Velazco no era cuidadoso de las formas políticas porque es el coordinador de la bancada de Morena en la cámara y no debería “andar formando agrupamientos políticos en contra del gobernador y a favor de aspiraciones que él tiene, que es lo que ha hecho por años”.

“(Mier Velazco) hizo de las candidaturas de Morena en 2021 un uso patrimonial. “Esto es mío”, dijo y después se puso a promover la llegada de recursos federales que él traería, pero a la fecha no ha cumplido”, agregó Barbosa.

Igual, el mandatario acusó al líder de los diputados de Morena de estar buscando aliarse con líderes del PRI, lo que calificó de inaudito, aunque Barbosa también incorporó a priístas a su campaña en los comicios de 2019.

“Yo tengo toda la información, y el día que quieran y me piquen se las doy. Ya hemos dejado que se mienta mucho a la gente, ya han mentido, mentido y mentido…(tengo) información de todo tipo, de todo tipo”, amenazó Barbosa.

ARMENTA YA LO CONSULTÓ

El senador Alejandro Armenta Mier reconoció que él ya “dio la cortesía” al gobernador Barbosa Huerta para informarle que aspira a ser candidato de Morena en las elecciones de 2024.

“En el 2024, también los que aspiren que lo vayan a ver (al gobernador), que lo saluden, que le den la cortesía. Yo ya lo hice y lo volveré a hacer”, manifestó.

Primero, el legislador se refirió al proceso de renovación de la dirigencia estatal de Morena, para indicar que los que busquen ocupar el cargo deben de “solicitar la opinión” del gobernador quien es el “líder moral” del partido en Puebla, con esto criticó el acto encabezado por Mier el pasado fin de semana.

“¿Por qué todos apoyamos al presidente Andrés Manuel en la lógica de la consolidación de la Cuarta Transformación y hay mezquindades hacia el gobernador, cuando él es gobernador por Morena? Esa debe de ser la congruencia de quien cree en la democracia y de quienes, no siendo del mismo equipo político, deben tener sensatez para entender que el gobernador es el líder político de Morena”, refirió.