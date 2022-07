Santiago Nieto se integra al equipo de transición de Julio Menchaca en Hidalgo

HIDALGO (apro).-Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fungirá como asesor externo del equipo de transición del gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

Durante la instalación del equipo de transición del estado, en un evento presidido por el gobernador saliente, Omar Fayad Meneses, y quien será su sucesor, ambos presentaron a los equipos que coordinarán estos trabajos, que también marca el cambio de partido: del PRI, después de 93 años de mandatos, al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En su intervención, Fayad Meneses dijo estar sujeto al escrutinio del gobernador electo y de su equipo de transición, además de afirmar que no protegerá a subalternos que, en su caso, hayan incurrido en irregularidades desde la función pública.

"A todo mi equipo de trabajo, a los secretarios, directores de organismos descentralizados, directores de área (...) han gozado de mi confianza estos seis años y yo espero que entreguen muy buenas cuentas y todos salgamos bien librados"; sin embargo, "a aquellos que se hayan apartado del camino de la ley y hayan traicionado mi confianza, el gobernador electo no va a mediar una patente de corso para el gobernador saliente y su equipo", afirmó.

Por Menchaca Salazar, Guillermo Olivares Reyna, secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República —que presidió el morenista hasta solicitar licencia para ser candidato al Poder Ejecutivo estatal—, coordinadora los trabajos de transición.

Nieto Castillo, presente en el acto, se sumará al grupo del también expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, como asesor.

En tanto que por Omar Fayad, José Luis Romo Cruz, secretario de la Política Pública, se desempeñará como secretario técnico de transición, y Cesar Román Mora Velázquez, secretario de Contraloría, será comisario.

Fayad dijo a Menchaca que espera ser un buen exgobernador, uno que —expresó sin precisar destinatario— no se entrometa en los asuntos de la siguiente administración. "No me habré de meter, guardaré el silencio que le debo al gobierno entrante. Un buen exgobernador es el que no se mete en los asuntos de su sucesor (sino) sólo para apoyar".

En su mensaje, Julio Menchaca, senador con licencia, expresó que este proceso "es un rompimiento, es un nuevo régimen", que se basa en la decisión de la ciudadanía en los últimos comicios, del pasado 5 de junio: "No es solamente quitar a una persona o a un equipo, es hacer las cosas distinto", afirmó.

Asimismo, mencionó que han recibido información, en este período, sobre posibles irregularidades; no obstante, insistió en que no se tratará de una "cacería de brujas", sino de buscar, apegado a derecho, procesos justos, si se presentan.

No se trata solamente de tener procesados a malos funcionarios públicos, señaló, "sino tener un verdadero sistema anticorrupción e inhibir que funcionarios utilicen su cargo para enriquecerse".

Agregó que el trato con Hidalgo y la Federación —ahora del mismo signo político que su partido— será diferente, además de indicar que la entidad, históricamente, ha contribuido al crecimiento nacional, pero no siempre ha recibido la misma respuesta.

"Desde hace más de 500 años con la minería (Hidalgo aportó a la riqueza del país), también con el agua que la enviamos limpia y la recibimos como agua negra, que, aunque ha servido a la agricultura y la ganadería, debe darse de otra forma", ejemplificó.

Una de las propuestas del nuevo gobierno es crear, a nivel estatal, una Unidad de Inteligencia Financiera para investigar las operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el lavado de dinero, así como un Instituto para Devolver al Pueblo Hidalguense lo robado, símil del que opera a nivel nacional.

En este proceso de transición, acotó Santiago Nieto, se buscará crear un modelo "de absoluta firmeza" para actuar contra "quienes hayan traicionado" —dijo, utilizando las palabras de Fayad— la confianza del estado. "Sin juicios sumarios ni absolusiones sumarias, sino procesos apegados al derecho", externó.

Al presentar los lineamientos generales para la transición, que consideró "será armónica, transparente y respetuosa", Fayad expuso que cada dependencia ya tiene un responsable y en total cuentan con mil servidores públicos que fueron capacitados para capturar la información, llenar las actas y anexos para subir a una plataforma en la que se concentrarán todos los archivos.

Se encuentra dividida, acotó, en 55 anexos, que incluyen información financiera, sobre normatividad y expedientes de todos los recursos legales, aunado a un acta de entrega 33 mil archivos adjuntos que se encuentran en proceso de elaboración.

Menchaca, a pregunta de medios de si se procederá contra los exgobernadores —todos priistas— sobre posible corrupción, respondió que se actuará, sin mediar cargo o niveles, si alguien actuó indebidamente. "El que la deba la paga", externó.