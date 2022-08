CJNG fue el autor de los actos de violencia en Baja California, revelan autoridades

TIJUANA (apro).- Integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación son los autores de los actos de violencia ocurridos ayer en el estado, donde 24 vehículos se incendiaron y hay 15 detenidos, ocho de ellos pertenecientes a dicha agrupación, informó la Secretaría de la Defensa Nacional a las autoridades de la entidad.

Durante el encuentro que sostuvieron en el cuartel militar Morelos de esta ciudad los cinco presidentes municipales, dos concejales y la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmedo, con elementos del Ejército y la Fiscalía General del Estado, se les confirmó que el CJNG fue quien perpetró los hechos violentos de ayer ocurridos en los cinco municipios. Aunque ninguno se atrevió a calificarlo como “narcoterrorismo”.

Al salir del encuentro, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, dijo que los hechos, según les informó la Sedena, “fueron por la detención de un ente criminal en otro lugar del país…vamos a proteger Tijuana, estamos listos, la Sedena también, el Estado también y mantengamos la calma. El problema es serio pero no grave, todavía no tenemos homicidios ni lesionados”.

Dijo que también el fiscal local, Ricardo Iván Carpio, ratificó durante el encuentro que los hechos fueron provocados por miembros del CJNG.

Armando Ayala, presidente municipal de Ensenada, dio más detalles, incluso dijo que fue una acción sistemática que actuó bajo el mismo mando y que de los 15 detenidos, hay 8 que abiertamente aceptaron formar parte del CJNG.

También dijo que la presencia de dicho cártel es en toda la entidad y comentó que los actos: “tienen que ver con el cártel, esa es la información que tenemos; es el cártel que esta haciendo presión sobre las autoridades ¿y qué dice la federación? Que van a llegar 200 elementos adicionales; la Fiscalía General de la República está trabajando en las investigaciones, hay ocho detenidos relacionados con el cartel”.

–¿Actuaron bajo un mismo mando? –Le preguntó la reportera de Punto Norte, portal especializado en seguridad pública.

“Sí claro!!! Si hay correlación, ya hay personas que están en la fiscalía que son investigadas. A muchos los detiene la policía municipal… Todos están vinculados y esperamos tener más información con esos ocho detenidos (que aceptaron pertenecer al CJNG)”.

Y añadió:

“Fue sistemático, es un asunto de nivel nacional, lo hemos visto en otros estados, peor que aquí pero no por eso no vamos a tomar acciones. Lo que queremos es que no haya pánico y se afecte la economía, estamos haciendo acciones para que se restablezca”.

Armando Ayala, presidente municipal de Ensenada, comentó respecto a la presencia de dicho cártel en la entidad: “tiene presencia en todo el estado y ha habido detenciones en toda la República Mexicana, y estas son reacciones porque el gobierno federal esta actuando. Es un asunto federal que rebasa la capacidad de los municipios que somos solo preventivos.”

Entre los 15 detenidos hay mujeres, aunque no se precisó cuántas.

En cuanto a la presencia policiaca, existen 3 mil elementos entre Guardia Nacional y elementos del Ejército. En Tijuana hay 2 mil policías municipal que están coordinados con la federación y el estado; en Ensenada habrá 550 elementos más que estaban en entrenamiento y ahora se incorporaran ante los acontecimientos.

El resultado de los actos terroristas de ayer fueron 15 vehículos incendiados en Tijuana y seis detenidos; tres vehículos en Ensenada y tres detenidos; tres vehículos en Rosarito y dos detenidos; un vehículo incendiado en Mexicali y tres detenidos, además de varias armas y bombas molotov, y en Tecate hubo dos autos incendiados pero ningún detenido.

En el caso de Ensenada, el presidente municipal adelantó que pudo haber sido mayor la acción del CJNG, “hasta siete actos en el centro de la ciudad”, pero con los retenes que se pusieron en las entradas y salidas de la ciudad se logró frenar dichas acciones.

En cuanto a las ciudades, todas se encuentran con poca afluencia peatonal y vehicular; en Tijuana, Ensenada y Rosario, las tres ciudades turísticas, sus establecimientos se mantenían cerrados hasta la mitad del día. En Tecate y Mexicali hay pocos vehículos transitando.

El presidente municipal de Ensenada dijo que la feria de la vendimia, el festival Rosarito Fest y las carreras fuera de carretera, eventos que se realizarán este mes, aún siguen en pie.

En cuanto a la gobernadora, se limitó a emitir un mensaje vía redes sociales llamando a mantener la calma y a informar que se esta trabajando en coordinación entre todos los niveles de gobierno.

La rueda de prensa de “impunidad cero” que se realizaría hoy fue cancelada.