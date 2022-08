Desde prisión, Nassón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, manda mensaje a sus fieles

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Desde una celda en California, Estados Unidos, Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, dirigió un mensaje a sus fieles con motivo de la Santa Cena que se celebra cada 14 de agosto, fecha en que nació su abuelo y fundador Aarón.

Con una voz pausada y a punto del llanto, los cientos de feligreses que se encontraban al interior del templo de la Luz de Mundo, en la colonia Hermosa Provincia, se mostraron emocionados al escuchar un mensaje de Naasón Joaquín, quien fue condenado a 16 años y ocho meses de prisión por abuso sexual infantil.

“Hoy, desde la oscuridad de mi celda, entre los gruesos barrotes que me aprisionan, rodeados de personas con otra mentalidad, pero habiendo escuchado cantos que nos han acercado a Dios, habiendo oído las bellas melodías del coro, poco a poco mi celda se va transformando con colores de sus colores sombríos hacia los más hermosos y bellos”, dijo a su feligresía.

“Aquí estoy con vosotros, unido, gozoso, lleno de llanto y de bendición, porque hoy Dios nos ha permitido estar juntos. Yo no veo una celda de cuatro paredes, yo no veo los barrotes que me separan de vosotros, yo veo vuestros hermosos rostros”.