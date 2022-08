Morena busca alianza con PVEM, PT y NAEM para elección del Edomex en 2023

TOLUCA, Méx. (apro).-Para tener un piso de arranque de al menos 40 puntos porcentuales, Morena está interesado en concretar la coalición con los partidos Verde Ecologista (PVEM), del Trabajo (PT) y Nueva Alianza Estado de México (NAEM) en la contienda por la gubernatura.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, admitió lo anterior, tras precisar que los acuerdos se están amarrando con sus homólogos a nivel federal. “Vamos muy bien, nos interesa mucho hacer alianza con Nueva Alianza, con el PT y con el PVEM. (Tenemos pláticas) con la dirigencia nacional, que son los que nos ayudan”, indicó.

Una coalición de este tipo, confió, garantiza a Morena salir a la contienda con 40 de 100 puntos de las preferencias: “vamos a tener una intención de saque por arriba del 40% para Morena y sus aliados, nos interesa”, dijo.

En el Estado de México, sin embargo, históricamente el PVEM se ha mostrado más inclinado hacia el Revolucionario Institucional (PRI); tan sólo en los últimos comicios, postuló a la diputación federal a Luis Miranda Barrera, hijo de Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social con Enrique Peña, aunque finalmente se vino abajo la candidatura por su coalición nacional con Morena.

En tanto, Nueva Alianza se encuentra fracturada, derivado de la disputa entre el dirigente estatal Mario Cervantes y el depuesto coordinador parlamentario, Rigoberto Vargas, secretario general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Por cuanto hace a la posibilidad de que también se concrete la alianza PRI-PAN-PRD, Delgado Carrillo expuso, “se va a poner bueno”.

Aprovechó para exponer que los aspirantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) han colocado espectaculares y pintado bardas para promocionarse; “pero les apuesto que el INE no los va a ver”.

Anticipó que, “nomás por no dejar”, Morena entablará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del panista Enrique Vargas, interesado en la candidatura por la gubernatura, por el evento a que está convocando para el 21 de agosto en el Teatro Morelos de Toluca.

Al mitin que, desde su punto de vista, tiene como propósito presentar a Vargas del Villar como precandidato, indicó, se invitó al ex presidente Vicente Fox; al dirigente nacional, Marko Cortés; y a los gobernadores panistas de Yucatán, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes.

“Morena no puede hacer eventos públicos, ni nuestros liderazgos, pero seguramente a ellos no les van a prohibir nada, (en el INE) no han visto bardas ni espectaculares”, expuso.

La impugnación, refirió, será con los mismos argumentos que empleó la oposición para frenar los eventos públicos de Morena en territorio mexiquense, no porque esté de acuerdo con ellos, sino para conocer la posición de los consejeros.

También consideró “de muy mala leche” que al evento panista no estén invitando a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI; “no porque le saquen algunos audios ahora lo van a despreciar. Ojalá el PAN del Estado de México recapacite y lo invite, podría dar un discurso muy florido”, añadió a manera de broma.