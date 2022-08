“Les pido me incluyan en sus oraciones”: El Bronco será operado de nuevo

MONTERREY, N. L., (apro).- El exgobernador Jaime Rodríguez Calderón será sometido a otra cirugía estomacal, con lo que momentáneamente dejará el arraigo domiciliario que le fue impuesto mientras es investigado por delitos de ordenes estatal y federal.

El mismo Bronco publicó en sus redes, esta tarde, que ya estaba en el interior de un nosocomio privado, donde se le dará seguimiento a la intervención que previamente tuvo en mayo en el Hospital Universitario, relacionado con el mismo padecimiento.

“Buen día, raza. Acabo de llegar al hospital, ya listo para mi cirugía y con toda mi fe puesta en Dios y en los doctores que la llevarán a cabo. Les pido me incluyan en su oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien. Me reporto en cuanto pueda. Les mando un gran abrazo a todos, y les deseo un gran día”, escribió en sus cuentas oficiales.

Buen día, r a z a. Acabo de llegar al hospital, ya listo para mi cirugía y con toda mi fe puesta en Dios y en los doctores que la llevarán a cabo. Les pido me incluyan en su oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien.

Me reporto en cuanto pueda, abrazos. pic.twitter.com/2fQ2W04rcN — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) August 17, 2022

Su equipo legal informó que Rodríguez Calderón ya había programado esta nueva intervención, tras la cual permanecerá de tres a cinco días internado, antes de regresar a su domicilio en el municipio de García, donde se encuentra arraigado por orden de un juez.

No han sido proporcionados detalles sobre esta intervención, aunque trascendió que está relacionada con la diverticulitis que le aqueja desde que fue detenido el 15 de marzo, y enviado al Penal de Apodaca 2 acusado del delito de orden local de abuso de autoridad por la requisa ilegal de la Ecovía, y el de orden electoral federal, por el fondeo indebido de su precampaña a la presidencia.

Rodríguez, de 64 años, estuvo 45 días en prisión y posteriormente enviado al Hospital Universitario para ser atendido por el problema gastrointestinal. El 6 de junio, mientras convalecía, quien fuera gobernador nuevoleonés en el período 2015 – 2021 fue beneficiado por el juzgador que determinó que cambiaba su condición de encarcelado, por el de arraigado.

El 16 de ese mismo mes, dado de alta médica, regresó a su casa, en el municipio de García donde ha permanecido desde entonces, en espera de que se desahoguen los juicios que se le siguen.

Su defensa espera que prosperen pronto los juicios de amparo que han promovido, para que se le retiren los autos de vinculación y las medidas cautelares que le han sido impuestas.