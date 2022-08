Padre de Yolanda Martínez pide que la FGR también atraiga su caso

MONTERREY, N. L., (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) debe atraer también el caso de Yolanda Martínez, quien fue encontrada muerta en mayo, un mes después de salir de su domicilio en San Nicolás, pidió su padre, Gerardo Martínez.

Dijo que no confía en la Fiscalía estatal, pues luego de señalar que las investigaciones apuntaban hacia un suicidio, terminaron por descartar esta teoría, para seguir las pesquisas como feminicidio.

Entrevistado luego de reunirse con la fiscal especializada en feminicidios en la entidad, Griselda Núñez, Martínez dijo que sus abogados ya trabajan para que sean las autoridades a nivel federal las que atraigan la carpeta de investigación, como lo hicieron con el caso de Debanhi Susana Escobar, quien desapareció el 9 de abril y fue encontrada muerta el 21 de ese mes, en Escobedo.

“Solicité que el caso lo llevara la Fiscalía General de la República, lo van a pedir los abogados por medio de un escrito porque no me voy a quedar con el peritaje de aquí de la Fiscalía de Nuevo León, con esta versión. Ocupo que se investigue y que haga otro tipo de estudios forenses para determinar si son las mismas causas de muerte o arroja otra causa”, dijo.

Recordó que inicialmente, la investigación de la Fiscalía nuevoleonesa señaló que Yolanda Martínez, de 26 años, quien fue vista por última vez con vida el 31 de marzo, se había suicidado al ingerir una sustancia tóxica, como se observó en un vaso de unicel en el que había un texto de despedida y un número telefónico, junto al cadáver localizado el 8 de mayo.

Sin embargo, la versión del suicidio se cayó al determinarse que la letra en el vaso no era suya, aunque aún no se determina cómo ingirió el líquido que le provocó la muerte, pues en el análisis forense no se observó huellas de forzamiento en el cuerpo.

Martínez consideró posible que el Ministerio Público de Nuevo León dilate las investigaciones con el propósito de provocarle fatiga y hacer que se desista en sus demandas, para que le den carpetazo al caso, aunque aseguró que no descartará hasta encontrar la verdad.

Dijo que ya se analizó el contenido del teléfono de Yolanda, para determinar a quién le hizo las últimas llamadas, antes de ser localizada sin vida.