Abigail Hay es hallada muerta dentro de separos en Oaxaca; la mataron los policías, acusa su padre

OAXACA, Oax. (apro).– “Los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron”, sostiene José Luis Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, de 30 años de edad, quien fue detenida por la policía municipal y posteriormente le informaron que se había suicidado en los separos de la cárcel municipal.

Tras la pérdida ocurrida el pasado 19 de agosto en el Puerto de Salina Cruz, la familia de Abigail ahora enfrenta un calvario porque no puede enterrar a la joven, que dejó dos menores de edad huérfanos:

“Por medio del presente comunico a amigos, familiares que no se va llevar acabo el sepelio de mi hija Abigail Hay Urrutia el día hoy ya que las autoridades no me han informado absolutamente nada. El hecho es que mi hija está muerta, dos menores se quedaron huérfanos, no hay ningún detenido, no me dan la necropsia”, posteó en su cuenta de Facebook el señor José Luis Hay.

Con el hashtag #justicaparaabigailhay, este domingo se realizó una marcha desde la zona del Pez Vela hacia la comandancia municipal, para exigir a las autoridades se esclarezca el caso en la región del Istmo de Tehuantepec.

Apenas el 5 de agosto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó que ha iniciado 474 expedientes relacionados con abusos policiales cometidos por elementos municipales, de los cuales, seis casos se deben a muertes ocurridas en cárceles municipales o durante la retención sólo de enero de 2020 al 15 de julio de 2022.

De confirmarse que Abigail no se suicidó sino que su muerte fue un abuso policial, sumarían 673 feminicidios en el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa, los cuales se encuentran en la impunidad.

El pasado 19 de agosto Abigail fue detenida presuntamente por un conflicto de pareja y llevada a los separos del municipio de Salina Cruz, en Oaxaca, y alrededor de las 11 de la noche el señor José Luis Hay fue informado que su hija estaba detenida, pero al llegar le dieron la noticia de que se había suicidado con una prenda íntima.

A través de su cuenta de Facebook, José Luis Hay denunció que a su hija la mataron los policías municipales de Salina Cruz:

“Yo José Luis Hay y Hay padre de Abigail Hay Urrutia solo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta, a mí me hicieron creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí, por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para hecharle (sic) la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron”.

El padre de la víctima no cree en la versión de la policía porque la celda que le mostraron no había ningún lugar para colgarse o suicidarse de la forma que se lo aseguraron los uniformados.

Por su parte, la autoridad municipal y el Juzgado Cívico Calificador de Salina Cruz señalaron que la joven fue detenida supuestamente por agredir a su pareja en la vía pública y después de tres horas fue hallada sin vida.

En conferencia de prensa, el presidente municipal Daniel Méndez Sosa, del partido Morena, lamentó los hechos y pidió una investigación exhaustiva.

“El presidente arq. Daniel Méndez Sosa, giró instrucciones precisas para otorgar las garantías necesarias para que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través del personas de la Agencia Estatal de Investigaciones, realice las investigaciones pertinentes”, informó en un comunicado.

Este domingo se realizó una marcha en el puerto de Salina Cruz para exigir “la renuncia del presidente municipal, Daniel Méndez Sosa”, emanado de las filas de Morena.

Marcha en Salina Cruz, Oaxaca Foto: Especial

La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que inició una indagatoria por la muerte de la mujer a través del expediente DDHPO/1271/21/OAX/2022 y pidió a la Fiscalía iniciar una investigación con perspectiva de género.