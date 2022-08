Estatua de Benito Juárez en Cuernavaca es vandalizada con pintura verde

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una usuaria en redes sociales denunció que vandalizaron la estatua de Benito Juárez que se ubica en Cuernavaca, Morelos, al pintarle una especie de calzoncillo o tanga de color verde en la parte de la cintura.

“Y de los responsables ni hablar. Seguro no había cámara de vigilancia o no servía”.

En Twitter, las reacciones no se hicieron esperar. Un usuario señaló que, si no hay cámaras de seguridad para los ciudadanos y “se cometen fechorías, y demás delitos a la luz del día”, dudaría que hubiera una cámara o se le dé atención al vandalismo. “Si lo importante no se atiende, menos este tipo de casos”.

“Algún cobarde cualquiera, encubierto por la noche, mostró su poca valía para la sociedad. El monumento podrá restaurarse, el responsable de esa cobardía ojalá se dé esa misma oportunidad”, indicó otro internauta.

La estatua del Benemérito de las América se ubica en la zona centro de Cuernavaca, en una glorieta en que convergen la calle de Motolinía y Bulevar Lic. Benito Juárez.

En entrevista para medios locales, el alcalde José Luis Urióstegui dijo que ya se trabaja para limpiar la estatua; en redes circulan videos de trabajadores maniobrando para quitar la pintura de color verde.