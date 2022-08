"Baby on the way": Así anunciaron Samuel García y Mariana Rodríguez que serán padres

MONTERREY, NL. (apro).– La pareja formada por el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez anunció hoy en redes sociales que esperan un hijo y mostró en un teléfono la imagen de una ecografía.

En Instagram, en un mensaje ella escribió: “Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3, tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos: Mamá y Papá”.

En sus historias de Instagram, la encargada de la oficina Amar a Nuevo León, del Gobierno estatal, publicó una imagen acompañada con el sonido del corazón de su bebé, y aspectos diversos de imágenes tomadas con ultrasonido.

Mariana Rodríguez Cantú y Samuel Alejandro García Rodríguez, la Pareja Fosfo, como también se les conoce, se casaron el 27 de marzo de 2020 en la Catedral de Monterrey.

El 25 de mayo de ese año, Rodríguez publicó en Instagram una fotografía mostrando el abdomen, para anunciar que estaba embarazada: “Alguien se asoma a saludar por las noches”.

Sin embargo, el día 29 publicó que un día antes tuvo un aborto espontáneo, como explicó en la misma red social: “Sin saber cómo empezar, pero con mucho dolor y mucha tristeza, tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios”.