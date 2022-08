Enrique Alfaro sufre de un trastorno narcisista de personalidad, asegura académico de la UdeG

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sufre de un trastorno narcisista de personalidad, según un diagnóstico del académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Diego Ruiz Navarro.

“Su misoginia, su poca tolerancia ante la frustración, su poca empatía y nulo interés de ponerse en el lugar de los demás, aunado a los arranques excesivos de violencia ante estímulos sencillos. Esta necesidad de ser observado y la de tener el privilegio ante los demás, y no ser digno de todos, son características propias de un trastorno de la personalidad y no de un gobernador que tendría que atender las demandas de su comunidad. Si tiene problemas de salud mental no se desquite con la población, nosotros podemos atenderlo”, comentó.

La declaración del académico se dio afuera de Casa Jalisco, dentro de la 141 Caminata por la Autonomía, la Salud y la Educación que encabezó en esta ocasión la preparatoria 6.

Diego Ruiz también dijo que el trastorno del gobernador no solo se ha hecho visible contra la comunidad universitaria, sino hacia periodistas y madres de desaparecidos.

Enrique Alfaro mantiene una disputa con la casa de estudios desde hace más de un año, a raíz que quitó 140 millones de pesos al Museo Ciencias Ambientales para terminar el Hospital Civil de Oriente.

El pasado viernes, el gobernador acudió a las instalaciones del Centro Universitario de los Valles (CuValles) donde la rectora, María Luisa García, y el secretario administrativo, León Dávila, intentaron dialogar con Enrique Alfaro, pero el mandatario los ignoró.

El secretario administrativo incluso pidió al gobernador no mentir. En respuesta, Alfaro le pidió medir sus palabras, mientras uno de sus guardaespaldas se interponía.

En tanto, el integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG, Arturo Tezozomoc, comentó que no van a permitir al gobernador amenace a la comunidad universitaria ni sus actos de intimidación.