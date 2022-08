Familiares de mineros alegan presiones de Protección Civil para suspender rescate en Coahuila

SALTILLO, Coah., (apro).- Familiares de los 10 mineros atrapados en la mina de carbón El Pinabete acordaron con el gobierno federal suspender los trabajos de recuperación, para dejar bajo el agua los cuerpos que quedaron atrapados por la inundación del 3 de agosto pasado.

Inconforme, aunque de acuerdo con la decisión de las viudas, Juanita Tijerina Amaya, hermana de Hugo, de los mismos apellidos, denunció que la coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa las presionó para que aceptaran a partir de este lunes la terminación del rescate con la suspensión del bombeo de agua, y aceptaran la indemnización que les ofrecieron.

“Ya se va a parar todo, ya no va a haber bombeo, ya no va a haber nada, gracias a la señora (Velázquez) que presionó a las viudas para que decidieran en menos de una hora qué se iba a hacer. Ya no los vamos a recuperar, porque la señora ya no quiso trabajar, porque la señora quiere que ya nos vayamos a acostar en paz, que fue lo que nos dijo. Yo tengo a mi hermano ahí, Hugo Tijerina Amaya. A nosotros no nos dejó hablar”, dijo.

Le demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que confronte a los familiares afectados, pues ahora evidencia que no cumplió su palabra inicial de rescatar a los atrapados en la inundación.

“Ojalá y el presidente de perdida nos dé la cara y nos diga por qué cambió así de opinión. Por qué si él nos dijo desde un principio que los íbamos a sacar y que nos iba a apoyar, para que no se quedaran ahí y por qué ahorita nos está haciendo esto”, dijo hoy.

Como parte de la indemnización, que planean firmar el próximo sábado, van a escriturar el terreno para que ya no pueda haber trabajos en el área, debajo de la que permanecerán los trabajadores en la mina siniestrada, ubicada en la comunidad Agujita, municipio de Sabinas, 300 kilómetros al norte de la capital.

Enfadada, Tijerina agradeció con ironía a López Obrador su intento por rescatar a los mineros, aunque lamentó que enviara técnicos que no estuvieron a la altura del reto, y que no pudieron acceder al punto donde se encontraban atrapados bajo el agua, a 60 metros de profundidad.

“Vengo enojada. Gracias, señor presidente, por la ayuda, pero gracias por haber mandado gente que no sirvió para nada y ojalá y esto llegue a sus oídos. Mi coraje es por qué mandó gente que no sirvió para nada. Desde un principio la señora (Laura Velázquez) no supo qué hacer. Y ahora es lo que se le hace más fácil.

“¿Sabe qué fue lo que nos dijo? Para que vayan a descansar en paz. ¿Usted cree que vamos a dormir a gusto, que vamos a ir a las casas en paz? Mi coraje es que nosotros no nos deja hablar. ‘Espérate, espérate’. Queremos decir nuestra opinión y ‘Espérate, por favor’, como aquí nunca tomó en cuenta a los carboneros, cuando eran ellos los que sabían”, se quejó.

Reclamó que la titular de la CNPC hiciera público que los familiares habían aceptado que se hiciera el plan de rescate mediante un tajo, como inicialmente habían planeado, aún antes de que los familiares lo aceptaran, como se lo comunicó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo público ese acuerdo con familiares.

“Eso es presión, porque ella quería que se hiciera algo ya ahorita, porque ella ya había hablado con el presidente, echándole mentiras. El tajo no se aceptó. Bueno, lo aceptaron las viudas, que iban a hacer un novenario y que iba a parar todo. Me molesta la gente que mandó el presidente”, dijo.