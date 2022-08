El Congreso de Veracruz aprueba en sesión exprés la llamada "Ley Nahle"

XALAPA, Ver. (apro).– La mayoría de los diputados en el Congreso local votaron la denominada “Ley Nahle”, que reforma el artículo 11 de la Constitución de Veracruz para adicionar un párrafo que permite que los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en la entidad, puedan ser considerados veracruzanos.

Partidos de oposición ya habían cuestionado la reforma por considerarla “a modo”, pues permite que Rocío Nahle, secretaria de Energía, quien es originaria del estado Zacatecas, participe como candidata a la gubernatura de Veracruz en el proceso electoral de 2024.

En una sesión extraordinaria virtual exprés, que fue convocada dos horas antes, sólo se trató este punto de reforma presentada por la legisladora Magaly Armenta Oliveros, de Morena, apenas el 28 de julio pasado.

La reforma fue aceptada en unos minutos con 38 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones. La votación fue apoyada por los legisladores panistas Othón Hernández Candanedo, Hugo González Saavedra y Nora Jessica Lagunes; además del petista Ramón Díaz Ávila; de los diputados del Partido Verde José Luis Tehuintle, Tania Cruz Mejía y Citlalli Medellín Careaga; así como por Juan Enríquez, de Fuerza por México.

Durante el debate, la diputada del Movimiento Ciudadano Ruth Callejas Roldán cuestionó que la ley era una iniciativa impulsada desde Palacio de Gobierno, que utiliza al Congreso local como oficina de trámite, y dijo que todo era con miras a la renovación de la gubernatura en 2024.

El diputado panista Miguel Hermida cuestionó que la ley intenta imponer como candidata a la gubernatura a la hoy secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien es de Zacatecas.

“Se hacen trajes a la medida, y se dictaminan con premura sólo aquellas que vienen desde Palacio de Gobierno”, dijo y cuestionó que mientras en menos de 72 horas se dictaminó esta reforma constitucional, hay una docena de iniciativas importantes que siguen pendientes de votarse.

La diputada del PRI Anilú Ingram cuestionó “la prisa” de legisladores por aprobar esta iniciativa. “¿Por qué decidieron hacerlo ahora?, ¿por qué sacarla con prisa?, no abrir el debate y el análisis, ¿por qué no hacer la armonización de otros temas que tienen mucho tiempo esperando? Nosotros los priistas no somos sastres para hacer reformas legislativas como trajes a la medida”.

En su intervención, la diputada Magaly Armenta Oliveros, autora de la iniciativa, manifestó que lo que se persigue con esta adecuación constitucional es otorgar a miles de mujeres y hombres el reconocimiento de lo que en la práctica y en el corazón ya son: veracruzanas y veracruzanos.

“Es una forma de fortalecer los lazos de identidad y el espíritu de pertenencia de tantas mexicanas y mexicanos que por diversas razones están ligados a Veracruz y que contribuyen al progreso y bienestar social de la entidad”, dijo.

Se abre la puerta para quienes deseen competir: Cuitláhuac

Sobre el tema, el gobernador Cuitláhuac García respondió este miércoles en conferencia de prensa que la reforma a la Constitución veracruzana abre la puerta para quienes deseen competir en la próxima elección.

“Hablan mucho de Rocío Nahle como aspirante a la gubernatura y es abierta, es para quien quiera postularse, ya no hay tapados, y algunos se aceleran y lo que le he dicho a quienes estamos en gobierno del estado es que no nos aceleremos, estemos en el trabajo, atendiendo, que tenemos dos años y medio por delante”, dijo.

A su vez, el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), justificó la votación y dijo que no reconocer este derecho a quienes decidieron radicar en el estado, formar sus familias y patrimonio, constituía un acto de injusticia que sólo vía amparo podría superarse, porque ya existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a quién puede aspirar a la gubernatura en las entidades federativas.

“Esto no es de desgarrarse las vestiduras invocando un arcaico y falso sentir de que sólo una persona nacida en Veracruz tenía el derecho de aspirar a ser gobernador, cuando ya la Constitución federal corrigió esta aberración”, destacó.

PAN va por acción de inconstitucionalidad contra ley: Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma y agregó: “Esto, lo que hicieron, está claramente para beneficiar a Rocío Nahle, que no es veracruzana, porque la Constitución de Veracruz dice que para poder ser candidato a gobernador tienes que ser veracruzano de nacimiento".

Por su parte, el Comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado donde anunció que expulsará a los diputados Nora Lagunes y Othón Hernández Candanedo por votar la reforma que reconoce a personas no nacidas en territorio estatal como veracruzanos. Desconoció al diputado Hugo González Saavedra como legislador de la fracción, debido a que él no milita en el instituto.