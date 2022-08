AMLO admite que el derecho constitucional a la salud todavía “es letra muerta”

MANZANILLO, Col. (proceso.com.mx).– En su visita a Colima para supervisar los avances del programa IMSS-Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el derecho constitucional del pueblo a la salud en México “está convertido todavía en letra muerta”.

Durante un acto realizado en el Hospital General de esta ciudad, el mandatario dijo que desde su llegada al gobierno hizo un recorrido por 80 hospitales y “constaté que estaban muy mal los servicios; nos encontramos que estaba el sector salud en el más completo abandono”.

Comentó que su administración ya iba a actuar para sacar adelante el sistema de salud cuando llegó la pandemia del covid-19 y se tuvo que atender la emergencia para salvar vidas.

Aseguró que México se encuentra actualmente entre los países con mayor vacunación de su población; “los fallecimientos que se siguen dando en su mayoría son entre personas que no se vacunan, por eso no voy a dejar de llamar a que todos nos vacunemos y, si se requiere refuerzo, hay vacunas suficientes, no (hay que) confiarnos para terminar ya con esta pesadilla”.

Sin embargo, indicó López Obrador, ahora que “está bajando el efecto negativo de la pandemia”, se retoma el programa original de levantar el sector salud, empezando con tres estados: Nayarit, Tlaxcala y Colima, “para hacer realidad lo que establece el Artículo Cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud, que está convertido todavía en letra muerta”.

Expuso que el derecho a la salud “es atención médica, son análisis, medicamentos gratuitos –no el cuadro básico, todos los medicamentos, todos los estudios, toda la atención médica– desde los centros de salud, hospitales como éste, hospitales de tercer nivel, y ese es el propósito: que la población que no tiene seguridad social, no tiene ISSSTE, no tiene Seguro, que es más de la mitad de los mexicanos, tenga este derecho a la salud”.

Acompañado de funcionarios del Sector Salud, entre ellos el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo Aburto, así como la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, el presidente hizo entrega simbólica de las primeras 250 basificaciones de personal médico del programa IMSS-Bienestar, de un total de 759 trabajadores que iniciaron este proceso.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que para su gobierno era una asignatura pendiente mejorar los sistemas de salud pública del país.

“Se habló mucho de que estaba mal la educación y casi no se escuchaba nada de lo mal o peor que estaba la salud pública, porque en lo educativo querían avasallar a los maestros echándoles la culpa de la mala calidad en la enseñanza… avanzaron bastante en ese perverso propósito, buscaban poner al mercado la educación y la salud, que se curara y estudiara quien tuviera dinero; pero la educación, como la salud, no deben ser un privilegio: son derechos de nuestro pueblo.”

López Obrador refirió que actualmente en Nayarit, Tlaxcala y Colima se inició realizando un diagnóstico de la situación de los centros de salud y los hospitales para rehabilitar las instalaciones que estaban en el abandono, obras que estaban inconclusas u hospitales que están funcionando, pero que les hacen falta servicios.

Así también, añadió, se revisa que no falten los equipos especializados que se requieren y que haya abasto suficiente de medicamentos, “queremos que sea al 100 por ciento todo, no al 90 por ciento y que todo sea gratuito”.

“Estamos abriendo escuelas de medicina”

En relación con la insuficiencia de personal, reiteró que México no tiene los médicos que necesita, mucho menos especialistas, por lo que “estamos abriendo escuelas de medicina y de enfermería como nunca en el país, y becas para que haya más estudiantes de especialidades”.

Aprovechó para enviar un agradecimiento “al pueblo y al gobierno de Cuba porque nos van a ayudar con especialistas; no les gusta mucho a algunos conservadores, pero esto es un asunto humanitario; ellos son muy fanáticos, muy individualistas, no se ponen a ver que lo más importante de todo es salvar vidas”.

El político tabasqueño subrayó que siempre respetará el derecho a disentir, es decir, a la libertad, pero “yo soy el presidente por voluntad del pueblo para llevar a cabo una transformación en México: si hubiese ganado (José Antonio) Meade o (Ricardo) Anaya, estarían en la misma postura, rechazando que vengan cubanos a ayudarnos ahora que lo necesitamos, pero ganamos nosotros”.

También señaló que se garantizará la basificación de todos los trabajadores del sector salud, pero advirtió que “no se va a permitir que haya influyentes, que líderes sindicales charros saquen como siempre provecho, raja, ya saben: los caciques duran hasta que el pueblo quiere y ya no quiere el pueblo; nada de aviadores, de los que cobran sin trabajar”.

Sobre diversas peticiones de apoyo que le plantearon a su llegada grupos de pobladores de Manzanillo, entre ellos decenas de familias desalojadas de sus hogares en la comunidad de Campos, López Obrador comentó que la siguiente semana vendrá el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a coordinarse con la gobernadora para atender esos asuntos.