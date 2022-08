Extraditar a delincuentes a Estados Unidos es una forma efectiva de combatir el crimen: Ken Salazar

MANZANILLO, Col. (apro).- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que a muchos delincuentes que ahora están en prisiones mexicanas “nosotros los queremos en Estados Unidos, que nos los manden lo más pronto que se pueda”.

Lo anterior, consideró, es una manera “muy efectiva para tener impacto en esta delincuencia, porque estos delincuentes están ahí en los penales haciendo lo que siempre han hecho”.

En rueda de prensa ofrecida junto con la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, en una visita a esta ciudad, el diplomático estadunidense dijo que gracias al trabajo conjunto con el gobierno federal saben quiénes son y dónde están los delincuentes, y agregó que “hay ejemplos donde hemos tenido éxito”.

Entre estos casos mencionó el de la detención, en marzo pasado, del líder del Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño, alias “El Huevo”, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dentro de las 24 horas posteriores a la captura ya había sido deportado a Estados Unidos, pues tenía nacionalidad estadunidense.

En relación con la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el embajador comentó que “la captura la hizo la Secretaría de Marina (Semar) y les doy el crédito porque ellos lo hicieron; el trabajo de nosotros es apoyar, pero siempre con el respeto a la soberanía; el trabajo ahora comienza, lo llevamos y hay muchísimo más trabajo que hacer en esos asuntos”.

Recordó que el pasado 12 de julio se reunieron en la Casa Blanca los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, donde hicieron una declaración de la relación Estados Unidos-México y ahí está el camino hacia adelante.

“La relación es para siempre, somos hermanos y hermanas separados por una frontera, todo lo que hacemos somos una sociedad, y en esta declaración hubo un párrafo sobre la seguridad y yo vengo a Colima para ver en qué manera podemos trabajar con el gobierno estatal y la República de México, para ver de qué manera podemos avanzar en el tema de seguridad; en Colima entiendo la realidad de estados vecinos de donde viene mucha de la delincuencia que afecta aquí a Colima; eso es nomás la realidad”, expuso.

Según Ken Salazar, la gobernadora Indira Vizcaíno y su equipo están trabajando en solucionar problemas que han surgido por la corrupción y la delincuencia que existía y los pactos que había entre el gobierno y elementos de la delincuencia.

“Ella (la gobernadora) está comprometida a cambiar eso, y nosotros estamos aquí para prestar el apoyo; el comercio de Norteamérica pasa por Manzanillo, estamos abriendo otras ventanas en el sureste al este de Estados Unidos y al Golfo, pero la realidad es que el comercio que viene de todo el mundo llega por aquí”, reconoció el embajador.

Tras calificar a Manzanillo como “una de las joyas económicas de Norteamérica”, Ken Salazar dijo que deben apoyarlo “en toda la manera que pueda ser, y lo hacemos como socios, apoyando a la gobernadora y su gabinete estatal, y también lo hacemos a nivel federal con el presidente López Obrador y su gabinete”.

El embajador, quien durante la visita recorrió junto con la gobernadora las instalaciones portuarias, dijo en la conferencia de prensa que el crimen organizado es un problema grande y “aquí en Manzanillo se hallan los efectos de lo que pasa en estados de alrededor, lo que pasa en Michoacán y Jalisco afecta aquí muchísimo; el crimen organizado se tiene que contener y en eso tenemos un trabajo fuerte con el gobierno de la República, para ver de qué manera se pueden cambiar las cosas que han ido en el pasado en mal camino”.

Salazar explicó que la manera en que Estado Unidos puede ayudar a Colima, se tiene que hacer siempre con el respeto a la soberanía del Gobierno de México y del gobierno estatal: “somos huéspedes en este país y eso lo reconoce el presidente Biden, lo reconozco yo, y por eso vamos a hacer un trabajo para identificar en qué manera podemos ayudar: en capacitación, en equipamiento de tecnología, pero eso tiene que venir del Gobierno de México y del Gobierno del estado”.

Respecto del cambio que se requiere en materia de seguridad, dijo que no se va a hacer ahora, porque las estadísticas que se ven no son buenas; “por eso la gobernadora está trabajando con su equipo, con la Fiscalía, con sus secretarías de Gobierno y de Seguridad, para hacer esos cambios; estos problemas son difíciles y complejos, no se arreglan en una semana o en unos meses, pero lo que sí estoy con mucho optimismo, es que trabajando con mucha colaboración podemos tener pasos buenos (…), tenemos que tener la esperanza”.

Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno dijo que con Estados Unidos “nos unen muchas cosas: las y los colimenses que trabajan en ese país hermano y que constantemente hacen llegar recursos a sus familias en nuestro estado, quienes son héroes sin capa que permanentemente están pendientes que nuestro estado y su gente esté bien; toda la relación que tenemos en materia turística, pues Manzanillo, Colima, es un lugar que le gusta a las y los americanos para vacacionar, por su clima y sus características”.

Vizcaíno subrayó la relevancia de Manzanillo en materia de seguridad y comercial; “es el puerto más importante de nuestro país, pero también sale mucha carga que llega de Asia y se dirige a Estados Unidos, de ahí la relevancia de esta relación económica, y en materia de seguridad, para nosotros es fundamental todo lo que podamos trabajar de manera conjunta en beneficio de las y los colimenses”.

La titular del Poder Ejecutivo estatal manifestó que la colaboración no sólo es necesaria, sino bienvenida; “por eso agradecemos al embajador Ken Salazar su visita a Colima y habrá la mejor disposición de este gobierno estatal para que podamos avanzar en que Colima esté cada vez mejor”.