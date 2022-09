Sheinbaum asiste a quinto informe de Del Mazo y respalda el llamado de unidad del priista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó el llamado de unidad que hizo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, durante su quinto informe de gobierno, en la antesala del proceso electoral para las elecciones del 2023 en esa entidad.

Esta mañana, la morenista acudió a Toluca como invitada al quinto informe de gobierno del mandatario mexiquense, quien llamó a la unidad y al respeto a las diferencias para que se mantenga la estabilidad en el Edomex con miras al próximo proceso electoral.

Cuestionada sobre ese llamado, Sheinbaum Pardo, quien varias veces ha dicho que la morenista Delfina Gómez será “la próxima gobernadora” del Edomex, destacó la importancia del mensaje de Del Mazo:

“Me parece muy importante, en cualquier elección. Estamos en momentos de transformación y creo que lo más importante es fortalecer la democracia en nuestro país, la democracia electoral, la democracia participativa y todo aquello por lo que luchamos, que siga siendo parte ahora de la vida pública de México”.

En conferencia, subrayó: “que no haya intervención de gobiernos en las elecciones, que no haya compra de voto, que no haya todas esas formas que se utilizaron en el pasado, violencia, o que, inclusive lo vimos recientemente en la última elección del 22 en algunas entidades de la república, que eso sea cosa del pasado y que el pueblo de México pueda votar libremente para elegir a sus gobernantes. Eso es lo más importante”.

La aspirante presidencial agregó: “entiendo que es el llamado que hace el gobernador Del Mazo para el proceso electoral que viene en particular en el Estado de México y en eso, obviamente estamos de acuerdo. Puede haber distintos proyectos de visión de nación, pero lo más importante es que se fortalezca más la democracia dentro de los partidos y hacia fuera de los partidos políticos”.

Los pendientes CDMX-Edomex

En el informe, Del Mazo hizo un reconocimiento a Claudia Sheinbaum por el trabajo en conjunto con su administración a favor del abastecimiento de agua en el Valle de México y un Plan Integral de la zona.

Al respecto, ya en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la morenista agradeció la mención y destacó que Del Mazo permitió que un equipo del Edomex participe en reuniones quincenales y mensuales con su equipo de trabajo y el de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para continuar con dichos trabajos.

Luego, mencionó algunos pendientes que aún tienen los gobiernos de ambas entidades. En movilidad, dijo que se construye una obra en Indios Verdes para ordenar el transporte público que llega del Edomex, incluido el Mexibus.

En materia de agua y drenaje, dijo que se trabaja en la construcción de una caldera de pozos en Zumpango que beneficiará a la población de Iztapalapa y el oriente del Valle de México, mientras que del lado de la CDMX, se rehabilitan pozo del Sistema Lerma para agua potable y de riego; así como las obras en la Presa del Bosque, de la Conagua.