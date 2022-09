PRI señala a “un amigo” de Kuri detrás de la obra donde colapsó una trabe en Querétaro

QUERÉTARO, Qro. (apro).– El coordinador del grupo legislativo del PRI en la Cámara de Diputados, el coahuilense Rubén Moreira Valdez, señaló que detrás de la obra donde colapsó una trabe en Querétaro está "un amigo" del gobernador Mauricio Kuri González.

"Le tenemos que decir que se le cayó la trabe ahí en el Bulevar Quintana y que ese negocio es de un fa... de un amigo de él, eh, eso lo vamos a tener que decir, así tan sencillo", dijo el exgobernador de Coahuila en conferencia de prensa con la dirigencia nacional del PRI el 12 de septiembre.

La trabe colapsó el pasado 21 de agosto, luego de que el gobernador Mauricio Kuri González y el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero, ambos impulsados por el PAN, entre otras autoridades habían supervisado la obra.

"El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, supervisó los trabajos de construcción realizados hasta el momento en la obra del Paso Superior Vehicular de la intersección del Boulevard Bernardo Quintana y Avenida Sombrerete, en el municipio de Querétaro, los cuales destacan con un avance superior a lo que se tenía programado, según los tiempos de ejecución", difundió la oficina de Comunicación Social del Poder Ejecutivo de Querétaro.

Tras el colapso de la trabe, el gobernador de Querétaro –quien la mañana de ese día estaba en un acto del PAN en el Estado de México, con el diputado local Enrique Vargas del Villar– había emitido un mensaje en el que mencionó a la empresa Soluntitec.

"Los estudios que realizan tanto la Secretaría de Obras Públicas, como el Colegio de Ingenieros, nos van a permitir sancionar a la empresa constructora en términos de la ley".

Pero ahora Rubén Moreira mencionó que detrás de esa obra –de la que el Poder Ejecutivo de Querétaro había reportado una inversión de 122 millones de pesos en su boletín 222/22– está "un amigo" del mandatario.

Antes del señalamiento de Moreira, el columnista Mario Maldonado había difundido una columna en la que mencionó el nombre de Luis Alfonso Mier Cuevas como el responsable de la obra donde había colapsado la trabe en Querétaro.

Mier Cuevas –quien fue dirigente en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al igual que Mauricio Kuri González– dirigía la empresa que edificaba el Viaducto "Zaragoza", que también se desplomó en uno de sus tramos en enero de 2012, en la ciudad de Puebla.

El señalamiento ocurre en medio de las declaraciones entre panistas y priistas por la suspensión temporal de la alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD.

El pasado 8 de septiembre, un día después de que el PAN y el PRD anunciaron de manera conjunta la suspensión de la coalición legislativa y electoral con el PRI, el gobernador de Querétaro criticó a la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas.

"Esa alianza se estableció con instituciones: el PAN, el PRD y el PRI y no con una persona; la dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían, faltó a su palabra", dijo el mandatario Mauricio Kuri en un video que grabó desde la oficina de la gubernatura, con las banderas de México y del estado de Querétaro de fondo.

Sin embargo, el coordinador del grupo de legisladores federales del PRI, cercano a la dirigencia nacional y a Alejandro Moreno Cárdenas, le pidió al gobernador Kuri reflexionar sobre las problemáticas de inseguridad en la entidad, en lugar de andar en "grillas baratas".

"Por cierto que Querétaro hoy tiene ya graves problemas de seguridad. Cruzar por este libramiento, que se llama El Marqués, se ha convertido en un peligro y están creciendo los feminicidios, yo creo que el señor gobernador debería reflexionar por eso, ¿qué haría el señor gobernador de ese estado?, en lugar de andar en grillas baratas".

"Me pidió que no lo criticaran"

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira, quien fue designado por la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno como representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), del 1 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2021, también reveló las llamadas que Mauricio Kuri, entonces candidato del PAN a gobernador, le hacía para pedir que no lo criticaran.

"A los días que avanzaba la campaña, buscó una audiencia conmigo, lo voy a tener que decir, porque él lo puso sobre la mesa, incluso invocó la memoria de su padre, este me buscó porque nuestra candidata a gobernadora y nuestra candidata a alcalde lo criticaban, entonces me pidió que no lo criticaran, esa era la solidez de él".

El gobernador de Querétaro respondió que él, a diferencia de Moreira, no revela las conversaciones privadas.

En la conferencia de prensa, al responder preguntas de representantes de medios, Moreira Valdez agregó: "Entonces cada que alguien decía: hay un bache en Querétaro, el otro me hablaba y me decía: bueno, no vamos en alianza aquí en Querétaro, pero aquí en el país sí vamos, no, no, el señor tiene que entender que si no vamos en alianza, él va a ser nuestro adversario".

En su mensaje en video del 8 de septiembre, Kuri González había afirmado que él fue "uno de los primeritos impulsores de la alianza partidista que nos permitió competir en las pasadas elecciones", pero rechazó una alianza con el PRI que dirige Alejandro Moreno Cárdenas.

Aunque el gobernador de Querétaro –quien ha mantenido cercanía con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha pedido la salida de Moreno Cárdenas para salvar a Va por México– llamó a una nueva alianza con "una mayoría de priistas orgullosos de ser oposición y que creen en la dignidad y en la independencia".

"No debemos permitir que nos secuestren la incongruencia, el arribismo y lo impresentable de la política", sostuvo el gobernador Mauricio Kuri en su video, donde también apeló a los perredistas.

No obstante, Moreira le recordó a Kuri que él no había querido la alianza entre los tres partidos, porque menospreció al PRI y al PRD.

"El señor no quiso la coalición, no quiso la coalición y me va a tener que disculpar, que entonces yo tenga, pues, que decir cuál fue el motivo por el cuál no quiso la coalición, dijo que porque el PRI no le aportaba nada y que porque el PRD tampoco".