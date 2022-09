El DIF de Nuevo León acepta indemnizar al niño Emilio, extraído del refugio Capullos

MONTERREY, NL (apro).– El Sistema DIF de Nuevo León aceptó la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHNL) para indemnizar económicamente, a través de la creación de un fideicomiso, al niño Emilio, extraído indebidamente del refugio Capullos por Mariana Rodríguez y su esposo, el gobernador Samuel García, pese a que él considerara “una bajeza” el instrumento dictado por el organismo.

La pareja también debe reconocer públicamente su falta.

Mediante un comunicado difundido este jueves, la CEDHNL señala que el Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, a través de la encargada del despacho, Gloria Ivette Bazán Villarreal, aceptó la recomendación 05/2022 emitida el 8 de julio sobre el caso del niño con discapacidad, cuyos derechos humanos fueron violentados por la pareja, según se dictaminó.

El mismo día en que el organismo diera a conocer que fueron vulnerados los derechos del infante relativos a la protección de datos personales y de su propia imagen, García Sepúlveda reaccionó con enfado en sus redes sociales con un pronunciamiento contra la Comisión Estatal.

“Las niñas y niños del estado son lo más importante, por eso no sé ni qué decir sobre la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la visita que hizo Emilio a nuestra casa hace algunos meses, salvo que, si realmente quieren ayudar a los pequeños, lo hagan de verdad, en serio, no así, no con bajezas”, expresó.

El viernes 14 de enero, Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, reveló en redes sociales que había extraído del refugio DIF Capullos, en Guadalupe, al menor que padece esquizencefalia de labio abierto derecho, para llevarlo el fin de semana a su casa.

El domingo 16 publicaron en sus redes sociales que lo habían regresado.

Organismos nacionales e internacionales reaccionaron para señalar que la pareja había incurrido en irregularidades para llevarse al niño, pues no siguieron los protocolos correspondientes para extraerlo.

En los meses subsecuentes, García y Rodríguez continuaron con la exhibición de Emilio, a quien mostraban de paseo en diferentes escenarios del estado, pese a que el DIF estatal y nacional señalaron que no cumplían con las formalidades para sacarlo del refugio.

El 5 de agosto, el DIF estatal manifestó su rechazo a la recomendación, pero dentro de un plazo de reconsideración posterior, decidió aceptarla.

Ahora, el organismo estatal deberá crear un fideicomiso “que satisfaga sus necesidades” para compensar económicamente a Emilio, y tanto Samuel como Mariana deberán dar de baja las publicaciones que sobre él hicieron en redes sociales, así como de cualquier otro menor del DIF cuyas imágenes no estén protegidas.

García y Rodríguez anunciaron en días pasados que esperan a su primer bebé que será niña.