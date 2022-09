Saldo del sismo en Colima: Una mujer muerta, tres heridos y aún buscan posibles personas atrapadas

COLIMA, Col. (apro).- Una mujer fallecida por la caída de una barda en una tienda departamental de Manzanillo, tres personas lesionadas con quemaduras —dos de ellas menores de edad— por el estallido de un tanque de gas en el municipio de Tecomán, así como daños materiales no cuantificados hasta ahora en esta entidad, es el saldo preliminar del temblor de magnitud 7.7 ocurrido al mediodía de este lunes con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

Mientras tanto, el director de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Manzanillo, Juan Francisco Quiles, informó que horas después del suceso elementos de esa dependencia continuaban la búsqueda de otras posibles víctimas entre los escombros de un gimnasio colapsado en esa misma ciudad.

En un primer reporte de daños, el funcionario informó que además del fallecimiento, registrado en las instalaciones de la tienda Coppel ubicada en la avenida Elías Zamora Verduzco, hubo “cuantiosos daños materiales”.

Quiles comentó que personal de Protección Civil auxiliado por un binomio de rescate con la perra Tokio, realizó la búsqueda de vidas humanas al interior del gimnasio ubicado en la planta alta del centro comercial Punto Bahía, que colapsó como consecuencia del siniestro.

“El animal entrenado detectó algunas señales que tendrán que ser valoradas por rescatistas expertos para verificar si hay personas con vida o no”, señaló el titular de la corporación.

Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que en el municipio de Tecomán se registró la explosión de un tanque de gas que derivó en daños físicos a 3 personas: una mujer mayor de edad, que sufrió lesiones graves, y dos menores de 11 años y de 5 meses, quienes fueron trasladados en un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villa de Álvarez y en caso necesario se les llevará a Guadalajara.

La mandataria anunció que se suspenden las clases de este martes 20 en ambos turnos en toda la entidad, pues “no queremos que regresen a las escuelas hasta que se haya hecho la verificación al 100 por ciento de las estructuras de todos los planteles educativos de nivel básico del estado, y nos coordinamos con el resto de planteles escolares y universidades para garantizar que el regreso a clases de niñas, niños y jóvenes sea en condiciones de seguridad”.

En rueda de prensa, Vizcaíno dijo que habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien “está muy preocupado por la cercanía de Colima con el epicentro y las consecuencias, me pidió mantenernos en comunicación, le he estado informando de los daños en los diferentes municipios, me dijo que contábamos con su apoyo como estado cada una y cada uno de los colimenses y muy pendiente de lo que sucediera”.

Agregó que también platicó con la directora nacional de Protección Civil, el secretario de Marina y de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT); este martes llega personal de SICT y en el transcurso de la semana arribará a la entidad más personal de Marina.

El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Erick González Sánchez, hizo un recuento de los daños y dijo que, aunque aún no concluyen los trabajos, se comparte la información que se tiene y que se actualizará conforme pasen las horas y se tengan mayores datos y hasta el momento en Tecomán y Manzanillo es donde se observan mayores afectaciones.

Informó que hay daños estructurales mayores en la Clínica Dr. Miguel Trejo Ochoa del ISSSTE en Colima, por lo que fue evacuada; ya se trabaja con ingenieros expertos en el tema para determinar el grado de afectación; en el Hospital de Ixtlahuacán daños estructurales mayores y una fuga de gas que ya fue controlada y también fue evacuado; el Hospital General de Tecomán con daños estructurales mayores y una explosión de un tanque de oxígeno y se encuentra evacuado, aunque se brinda atención a pacientes en la explanada de ese inmueble.

En el Hospital Regional Universitario (HRU) de Colima fueron desalojados los pacientes, ya fue evaluado y no hay estructuras dañadas de consideración y se determinaron daños menores por lo que hasta la noche de este lunes es funcional y está operando; el edificio del Banco de Sangre tuvo daños menores y está pendiente de valorar; la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con daños menores y pendiente de valoración; edificio de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) con daños menores; el Laboratorio Estatal de Seguridad Pública con daños estructurales menores, el Hospital de Cancerología con daños estructurales menores, que quedó sin energía eléctrica. El Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez con daños estructurales menores y está funcionando.

Mientras tanto, en la iniciativa privada, el Hospital Puerta de Hierro con daños estructurales y de momento se encuentra evacuado; el Hospital Colima –cerca del anterior- con daños estructurales y pendiente por valorar; Torre Médica de Plaza Sendera con daños estructurales y pendiente valoración.

Sobre las vías de comunicación, el titular de la UEPC reportó que la carretera Villa de Álvarez a Minatitlán se encuentra obstruida y no hay paso en el kilómetro 34 donde se presenta un derrumbe de importancia, además de otros menores, y no hay circulación hacia ese municipio de Minatitlán.

También va a ser cerrada a la circulación una estructura de los puentes del arco sur por donde se encuentra la gasolinera Los Sauces (puente Cortés); también se reportan derrumbes en la carretera Comala-La Becerrera, el camino está cerrado y ya se está atendiendo por el municipio.

En cuanto a los edificios públicos, el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado presenta daños estructurales y está pendiente su valoración; hubo afectaciones al edificio del C5i con daños menores en plafones y muros de tablarroca y éste fue prioridad por cuestión de las emergencias y ya está operando; el templo de Pueblo Juárez (Coquimatlán) presenta daños estructurales en el campanario y se va a valorar. En torno a plazas privadas, en Plaza Country, Zentralia y Sendera también presentan afectaciones.

En Manzanillo, Juan Francisco Quiles añadió que también resultaron siniestrados seis vehículos que se encontraban estacionados junto a la tienda Coppel. En el centro de la ciudad, asimismo, se reportó la caída de algunas cornisas y se valora la situación estructural de algunos inmuebles.

Indicó que aunque se activó una alerta de tsunami, el fenómeno fue muy leve y no provocó daños, pero sí se pidió a las personas que estaban en la playa que se retiraran por representar un posible riesgo.

La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, informó que todas las áreas técnicas con conocimientos en ingeniería revisan puentes vehiculares, distribuidores viales y puentes peatonales de alto tráfico para tener a detalle su condición para la seguridad de la población manzanillense.

La alcaldesa informó que el DIF Municipal instaló un albergue temporal en el Casino de la Feria de Manzanillo, con capacidad para recibir a 300 personas que se vean en la necesidad de salir de su hogar, mientras que la gobernadora Indira Vizcaíno informó sobre la instalación de un albergue similar en la capital del estado.

Asimismo, Griselda Martínez hizo un llamado a los habitantes de Manzanillo para que a partir de este 20 de septiembre a las 10 de la mañana acudan a las mesas de recepción de reportes de posibles daños estructurales en viviendas o instalaciones comerciales, para verificar afectaciones parciales o totales, a consecuencia del sismo de este 19 de septiembre de 2022.