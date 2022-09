Conafe instala dos escuelas adentro del rancho de Barbosa

PUEBLA, Pue. (apro).– El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que se supone atiende a comunidades de alta y muy alta marginación, instaló en 2019 dos escuelas comunitarias, una preescolar y otra primaria, en el interior de la hacienda San Miguel Tepequexpa, propiedad de la familia del gobernador Miguel Barbosa.

En una nota firmada por la reportera Kara Castillo y publicada en el portal e-Consulta, se da cuenta de la ilegalidad de estas escuelas ubicadas en una propiedad privada en el municipio de Zoquitlán, las cuales han servido para que los hijos de los trabajadores de la hacienda –cuatro niños en preescolar y 15 de primaria– puedan tomar clases sin salir de la propiedad.

Incluso, señala que Erasmo Trujillo Valderrama, quien en ese momento era inspector de Educación Indígena en la Zona, fue cesado cuando señaló que la instalación de estas escuelas violaba las normas del Conafe, pues ya había dos centros educativos en funciones de ese órgano descentralizado a menos de 250 metros de distancia del rancho de Barbosa.

La nota publicada señala que para atender estas dos escuelas del rancho de San Miguel Tepequexpa, autorizadas por Cutberto Cantorán Espinoza, en ese entonces delegado del Conafe en Puebla, maestros de otras comunidades fueron removidos de otros planteles.

Para atender al preescolar y la primaria

La reportera hace referencia a que tuvo que presentar media docena de solicitudes de información para que el Conafe precisara la ubicación exacta de estas escuelas y acabara por reconocer que se ubican adentro de la propiedad privada, en Zoquitlán, catalogado como el segundo municipio con mayor grado de marginalidad en Puebla.

En las respuestas que recibió por parte del órgano dependiente de la SEP se señala que fue la regidora de Educación del Ayuntamiento de Zoquitlán, Nayely Cortés Gil, quien solicitó un instructor comunitario en la comunidad de Xalxocotiopa en Tepequexpa, asegurando que fue mediante un gran diagnóstico que “se percató de la necesidad educativa del lugar”.

Sin embargo, Cortés Gil no proporcionó a la periodista copia de ese diagnóstico, sólo la Unidad de Transparencia de ese municipio respondió que el seguimiento de esa gestión se realizó “directamente de parte de la Dirección General de Gobierno y del DIF Estatal”.

En tanto que el maestro indígena Erasmo Trujillo Valderrama se manifestó frente a las oficinas del Conafe el 8 de octubre de 2019 para reclamar por su despido que le fue notificado unos días antes “por indicaciones superiores”.

Al maestro lo acusaron de haber clausurado esos dos centros Conafe, aunque en la práctica eso nunca ocurrió.

En entrevista con Castillo, manifestó que él no sabía que las escuelas se instalarían en el rancho de la familia de Barbosa, sólo notificó a sus superiores que no cumplían la norma del Conafe que marca que la cercanía entre un centro y otro no debe ser menor a un kilómetro.

Agregó que tras dar cuenta de esta irregularidad a un funcionario del Conafe, sólo le instruyeron que no dijera nada, pero luego de eso, en un proceso que duró sólo 48 horas, le levantaron un acta administrativa y se determinó dar por concluida la relación laboral sin responsabilidad para la SEP.

“Tras esa llamada vino mi cese sin que al principio supiera por qué”, relató el maestro indígena, quien en un video dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, narra en náhuatl y español, los esfuerzos para lograr su educación hasta lograr una maestría en Educación en la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), con mención honorífica.

maestro Erasmo Trujillo Valderrama

“Mis 15 años de servicio, mis reconocimientos, mis diplomas, mis constancias, mis cursos, mis talleres, mi maestría y mi promoción a inspector, pasó a segundo término. Soy la historia de un humilde maestro indígena que inició su vida como docente en Conafe y hoy supuestamente por Conafe y mediante el atropello y abuso de la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Puebla, he sido cesado, así de simple, unilateral y arbitraria”, expresa en la grabación.

También, Mario Vélez Merino, quien en 2019 asumió como director de Conafe, informó que tras realizar una auditoría, ordenó el cierre de escuelas por considerar ilegal la apertura, pero de inmediato recibió la insistente solicitud de Melitón Lozano Pérez, titular de la Secretaría de Educación Pública, para que revirtiera su orden de cancelación, porque esos centros educativos “eran de interés para el gobernador Miguel Barbosa Huerta”.

“En el restaurante Toks en Plaza San Pedro, el secretario de la SEP nos solicitó no tocar esos servicios educativos, no sin advertirnos que el gobernador estaba muy enojado por la decisión y que era mejor que se regularizaran las escuelas”, describió Vélez en la nota publicada por e-Consulta.

Del Rancho

Aunque la publicación señala que el rancho es propiedad de la familia del gobernador, en 2018 el periódico digital Central publicó el acta del Instituto Registral y Catastral de Puebla (folio 0189506 1) de la hacienda San Miguel Tepequexpa, donde Barbosa Huerta aparece como propietario.

En el marco de las campañas por la gubernatura de ese año, diversos medios de comunicación advirtieron que el entonces candidato de Morena no había incluido el rancho, ubicado en la Sierra negra, la región más pobre de Puebla, en su declaración patrimonial.

Barbosa justificó en ese entonces que esa hacienda, que sobresale por estar bardeada en piedra gris y por tener edificaciones y una capilla privada que asemejan un castillo, era realmente una herencia de su padre Miguel Barbosa Valiente hacia su madre y que al morir ésta, lo heredaría junto a sus hermanos.

Sin embargo, el periódico Central publicó el expediente del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla que señala que, a partir de 2010, la propiedad de unas 300 hectáreas se puso a nombre de Barbosa Huerta.

Pero además, diversos medios de comunicación, políticos y habitantes de esa zona ubican a la hacienda como propiedad del hoy gobernador.

De acuerdo con testimonios recabados por la prensa en ese entonces, fue a partir de 2015, cuando Barbosa presidió el Senado de la República, que modificó las edificaciones de su rancho y hasta construyó en su interior un helipuerto. Y ahora se sabe que también logró que el Conafe construyera escuelas adentro para sus trabajadores.