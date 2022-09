Mariana Rodríguez revela que votó por Samuel García “por guapo”

MONTERREY, N. L., (apro).- Mariana Rodríguez esposa del gobernador Samuel García reveló que en el 2015, cuando él se postuló por vez primera para diputado, por Movimiento Ciudadano, le dio su voto “por guapo”, lo que le provocó una reprimenda de parte de su madre.

Recordó que en aquellas elecciones ella se estrenaba como electora, sin saber de política y sin haber conocido aún a quien sería su marido, por lo que se dejó llevar por la apariencia del joven candidato, lo que la llevó a interesarse en el tema “por amor”.

“Yo me acuerdo que veía a Samuel en los panorámicos y cuando fue la elección, pues yo muy emocionada, porque iba a subir a Instagram mi foto con el dedo pintado. Ese era mi objetivo muy mal, muy equivocado y mi papá me dice que tache la boleta de los diputados locales.

“No votes porque no hacen nada y les pagan de oquis, pero yo me acordaba de ese chavo guapo que yo veía en el panorámico. Y voté por Samuel, pero me dice mi mamá saliendo que por quién había votado y le dije. Me preguntó la razón y le dije que porque estaba muy guapo, fue mi respuesta y santa regañada que me dieron, porque no era una de las razones por las que deberíamos votar”, dijo.

Las revelaciones las hizo la ahora titular de la oficina Amar a Nuevo León el sábado en la Ciudad de México, donde fue celebrada la convención de jóvenes de Movimiento Ciudadano, evento que fue nombrado Fosfo Foro, en alusión a la frase que se hizo viral en la campaña de Samuel García por la gubernatura de Nuevo León.

Rodríguez mencionó que fue a través de Samuel, cuando ya comenzaron su noviazgo que comenzó a entender de temas de la política y del servicio público pues inicialmente desconocía de lo que hacían los regidores.

La esposa del gobernador lució en el evento su incipiente embarazo. La pareja anunció hace días que esperaban una niña.