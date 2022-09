El padre de Abigaíl Hay pide hablar con AMLO

OAXACA, Oax. (apro).- José Luis Hay Hay solicitó una audiencia privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente municipal de Salina Cruz, el morenista Daniel Méndez Sosa, “no ha hecho nada por investigar y castigar a las policías culpables de la muerte de mi hija, Abigaíl Hay Urrutia”, quien fue detenida por una falta administrativa “y luego apareció muerta en su celda”.

Con una captura de pantalla y un video de 52 segundos que subieron a sus respectivas cuentas de Facebook, el señor José Luis y su hija Magi Hay Urrutia, evidencian: “A Abigaíl la mataron esas policías”.

En el video se observa cuando ingresan a Abigaíl a la comandancia de la policía municipal de Salina Cruz y luego la someten sosteniéndola del cuello.

De acuerdo con la carpeta de investigación 28868/FIST/SALINA/2022, la noche del 19 de agosto de 2022 la Fiscalía General de Oaxaca desplegó a su equipo multidisciplinario y acudió a la comandancia de la Policía Municipal de Salina Cruz, donde localizaron el cuerpo sin vida de Abigaíl Hay Urrutia, quien presuntamente se ahorcó con una de sus prendas íntimas.

El padre de Abigaíl posteó: “De nuevo pido una audiencia privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a más de un mes Daniel Méndez Sosa no ha hecho nada por investigar y castigar a las policías culpables de la muerte de mi hija Abigaíl y sí las premia con camionetas nuevas, y las y los policías de Salina Cruz son un peligro para la ciudadanía”.

Mostrando cómo fue sometida Abigaíl señaló: “Ella es mi hija; aquí se confirma cómo ven la violencia de policías mujeres, que sin piedad maltrataron a mi hija hasta llevarla a la muerte y las policías ya se pararon (sic) porque saben que son asesinas.

“El presidente municipal no las ha investigado y hasta ha premiado a la policía con camionetas nuevas sin un poco de sentimiento para mí familia”.

Considera que “necesitan ser investigados toda la policía de ese turno del 19 de agosto del presente año. No se puede perdonar a estas asesinas. Justicia para Abigaíl Hay Urrutia. Ya un mes que te fuiste, tiempo de tanto dolor, tanta injusticia, con toda la confianza en la justicia divina. #JusticiaParaAbigaílHayUrrutia #porlasqueyanoestan #AlcemosLaVoz #JusticiaParaAbigaílHayUrrutia”.

A su vez, Araceli Hay Urrutia subió a su cuenta el video donde se observa a una de las policías someter a Abigaíl sujetándola por el cuello. El video fue musicalizado con el tema “Vivir sin miedo”, interpretado por Vivir Quintana.

“¿A esto le llamas suicidio? Así pagan los ciudadanos de Salina Cruz, Oax. una falta administrativa”, posteó.

Y agregó: “Estos policías no pueden seguir matando más personas; que dejen de mentir y se castigue a todos. A mi hermana la mataron esos policías. Es aberrante que el presidente municipal, a más de un mes, no haya iniciado un proceso administrativo sancionador en contra de los policías que se vieron inmiscuidos en el asunto de mi hermana; queremos justicia, ya nos más abusos de autoridad, ya no más violencia hacia las mujeres #JusticiaParaAbigaílHayUrrutia #OaxacaFeminicida”

Finalmente preguntó: “¿Dónde están esas policías? Ellas agredieron a mi hermana y andan por la vida como si nada. Dejaron dos niños sin su mamá. Nos duele el alma, el corazón, pero vamos a exigir justicia. Que paguen lo que hicieron, ninguna persona merece ser maltratada, violentada y torturada como lo hicieron ellas con Abi; abusaron de su fuerza, Abi era muy pequeña y delgada, es ilógico que pueda hacerles daño, tengo mucho coraje e impotencia que el gobierno de Salina Cruz siga encubriendo a estas criminales. Las policías son Roxana y Yahaira, mujeres sin escrúpulos, no han de tener familia para tratar a una persona de esa manera; ellas deberían cuidarla, no golpearla”.

Por este caso, el miércoles 24 de agosto de 2022 fueron detenidos el juez cívico calificador, Joel Alberto Luis Velásquez, el comisario de la policía municipal y dos policías.

Sin embargo, el juez de control vinculó a proceso al juez cívico calificador y al comisario, mientras que dos policías municipales fueron liberados.

El señor José Luis Hay insiste: “Mi hija Abigaíl fue torturada, golpeada y asesinada dentro de la cárcel de la comandancia municipal (de Salina Cruz), no en la calle”.