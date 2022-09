UDG marcha por el regreso de Miguel y todos los desaparecidos de Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (Apro).– Alrededor de 15 mil integrantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) acudieron a la marcha por la Paz y La Justicia por el estudiante Miguel Alejandro Soto Martín y por los más de 15 mil desaparecidos en la entidad.

El contingente partió desde rectoría general a plaza de Armas, ubicada frente a Palacio de Gobierno. En ese sitio del centro histórico, el rector general de la UdeG entregó al gobernador Enrique Alfaro un pliego petitorio con cinco exigencias.

A detalle, se demandó la presentación inmediata con vida de Alejandro Soto, estudiante de la carrera de Ingeniería de Negocios del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), quien fue privado de la libertad cuando hombres armados ingresaron a su casa en el fraccionamiento Los Olivos, el pasado 15 de septiembre.

La misma exigencia es para todos los desaparecidos en Jalisco. “Pedimos que todos regresen ya”, recalcó el rector.

Comentó que en la entidad se vive uno de los momentos más críticos, “una tragedia que ya es humanitaria, de grandes dimensiones, que no se ha querido reconocer por su gobierno y mucho menos se le ha dado la debida atención”.

En el pliego petitorio se solicitó además la comparecencia pública de las autoridades responsables para que informen sobre los avances del caso de Miguel Alejandro, y evitar su revictimización y la de sus familiares.

El tercer punto es reactivar el Sistema Estatal de Búsqueda; el cuarto es crear una mesa de situación en materia de personas desaparecidas coordinada por el gobernador y con representantes de la sociedad.

El quinto es implementar medidas extraordinarias para atender a la brevedad la búsqueda de las más de 15 mil víctimas, resolver la crisis forense de Jalisco, y la reparación del daño.

Por su parte, María Magdalena Martín Marín, madre de Miguel, con la voz entrecortada y llorando, pidió que le regresen a su hijo vivo, a quien calificó como un gran ser humano.

“Pedirles a las personas que se lo llevaron que se toquen el corazón, que Dios les toque su corazón y que me devuelvan a mi hijo, solamente quiero a mi hijo vivo de regreso. Desde el día 15 se detuvo mi vida, no duermo, no como, ya no sé qué hacer”, lamentó.

También agradeció a la comunidad universitaria el apoyo; en respuesta los presentes corearon “no estás sola, no estás sola”.

En tanto, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Francisco Javier Armenta Araiza, hizo un pase de lista de nueve alumnos de la UdeG que están desaparecidos, incluido Soto Martín.

Advirtió que saldrán a marchar todas las veces que sean necesarias en solidaridad con las familias de desaparecidos. “A quienes se esconden detrás de Palacio, que sepan que marcharemos las veces que sean necesarias, porque si no les preocupa que un joven en Jalisco desaparezca, como si fuera de su familia, entonces que no tengan paz”, sentenció.

En el acto también hablaron el rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes, y Dalila Benítez, representante del alumnado del mismo centro universitario.