La saxofonista María Elena Ríos recuerda cuando fue revictimizada por Leticia Ramírez

OAXACA, Oax. (apro).– La saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz recordó que Leticia Ramírez Anaya, recién nombrada titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la revictimizó por pedir justicia tras ser atacada con ácido.

En una conferencia de prensa que dio en la Cámara de Diputados, la saxofonista cuestionó a la nueva titular de la SEP porque cuando era directora de Atención Ciudadana del Gobierno de México, la revictimizó:

“La única que me recibió en una ocasión es la actual secretaria de Educación (Leticia Ramírez Amaya), que no sabe ni cómo va a aprender matemáticas un niño de primaria en este sistema educativo, pero que sí sabe revictimizar. Señora Ramírez, no se me olvida cuando en los meses pasados me dijo: ¿Y qué quieres? No entiendo cómo la gente como tú, (o sea las indias como yo), piensan que el presidente les va a resolver todo”.

“Y efectivamente eso pensamos las indias como yo, porque es usted, presidente, el que se pasea por Oaxaca diciendo que nos va a hacer justicia”.

La artista mixteca que fue atacada con ácido sulfúrico el 9 de septiembre de 2019 por órdenes del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández.

En el recinto legislativo, la saxofonista también pidió al fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, que su caso sea atraído por esa institución, como lo recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque la justicia en Oaxaca le ha sido negada debido a vínculos políticos entre su agresor y las propias autoridades.

De igual forma, le pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, su intervención para investigar al juez Ponciano Velasco por revictimizarla al admitir más de 10 amparos a la defensa de su agresor Juan Antonio Vera Carrizal y su hijo Juan Antonio Vera Hernández, éste último sigue prófugo de la justicia.

En su cuenta de Twitter @_ElenaRios, manifestó su temor y responsabilizó al actual gobernador, Alejandro Murat, y a su padre José Murat Casab, luego que el fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, le confesó que no puede capturar al quinto implicado en el feminicidio en grado de tentativa que se cometió en su persona.

“?SI ALGO LE PASA A MI FAMILIA Y A MÍ, HAGO RESPONSABLE AL GOBERNADOR @alejandromurat SU PADRE @pepemuratmx, A @CarrizalVera JUNTO A SU FAMILIA Y A @PeimbertArturo? ¡Basta de impunidad, lo único que pido es #justicia! @FGRMexico @senadomexicano @Mx_Diputados”.

??SI ALGO LE PASA A MI FAMILIA Y A MÍ, HAGO RESPONSABLE AL GOBERNADOR @alejandromurat SU PADRE @pepemuratmx, A @CarrizalVera JUNTO A SU FAMILIA Y A @PeimbertArturo??



¡Basta de impunidad, lo único que pido es #justicia!@FGRMexico @senadomexicano @Mx_Diputados — •uD835uDC04uD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC1A uD835uDC11i´uD835uDC28uD835uDC2C uD83CuDFB7 (@_ElenaRios) September 7, 2022

Antes posteo: “Acudí a la @Mx_Diputados para denunciar que el pasado 25 de agosto @PeimbertArturo me dijo personalmente ‘Discúlpame pero no puedo capturar al 5to implicado en tu ataque, no quiero problemas con el gobernador @alejandromurat y su padre @pepemuratmx’”.

1/3 Acudí a la @Mx_Diputados para denunciar que el pasado 25 de agosto @PeimbertArturo me dijo personalmente “Discúlpame pero no puedo capturar al 5to implicado en tu ataque, no quiero problemas con el gobernador @alejandromurat y su padre @pepemuratmx. pic.twitter.com/baY81AfK9R — •uD835uDC04uD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC1A uD835uDC11i´uD835uDC28uD835uDC2C uD83CuDFB7 (@_ElenaRios) September 6, 2022

Y agregó que “los rumores son ciertos, mi agresor #JuanAntonioVeraCarrizal y la familia del gobernador# @alejandromurat son socios gasolineros además que mi agresor funge como su prestanombres”.

2/3 Los rumores son ciertos, mi agresor #JuanAntonioVeraCarrizal y la familia del gobernador# @alejandromurat son socios gasolineros además que mi agresor funge como su prestanombres. pic.twitter.com/FilfJvZM1P — •uD835uDC04uD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC1A uD835uDC11i´uD835uDC28uD835uDC2C uD83CuDFB7 (@_ElenaRios) September 6, 2022

Hizo hincapié que el próximo viernes 9 de septiembre se cumplen 3 años de impunidad en el intento de feminicidio perpetrado en su contra.

El ataque

Cabe recordar que el 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos Ortiz fue atacada con ácido al interior de su hogar ubicado en Huajuapan de León por Ponciano H. Y. y su hijo Rubicel H.R., quienes fueron contratados por el empresario y exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, a principios de septiembre de 2019, Vera Carrizal ordenó a Rubén L.C. contratar a otra persona, en este caso a Rubicel, para vaciarle ácido sulfúrico a María Elena y causarle la muerte, a cambio de 30 mil pesos.

“Rubén fue el que planeó todo y organizó la mecánica de los hechos. Se trasladó el 6 de septiembre de 2019 a Huajuapan y a las 03:46 le hizo una llamada a María Elena para agendar una cita para acudir a su negocio. Rubén le entregó el ácido a Rubicel y le enseñó las fotos de la víctima bajo el conocimiento de Juan Antonio Vera Carrizal. Rubicel entró al negocio de María Elena y en ese lugar le roció el ácido, gritándole: ‘Muérete, maldita desgraciada, hasta aquí llegaste’, por eso se le imputa por tentativa de homicidio. Horas después, añadió, Rubén L. C. le entregó a Rubicel y al padre de este Ponciano H., los 30 mil pesos”.

En este hecho estuvo implicado el hijo del empresario Juan Antonio Vera Hernández, sin embargo, pese a que existe una orden de aprehensión en su contra y se ofreció una recompensa de un millón de pesos, sigue prófugo de la justicia.