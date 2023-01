Agresor de saxofonista seguirá preso, no hay condiciones para prisión domiciliaria: Salomón Jara

OAXACA, Oax. (apro).- “Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad en (el reclusorio de) Tanivet”, afirmó el gobernador Salomón Jara Cruz al tiempo que informó que ha solicitado que se evalúe la actuación del juez de control Teódulo Pacheco Pacheco, y si su actuación no estuvo apegada a derecho, se le apliquen las sanciones correspondientes y se deje sin efecto su resolución.

Y es que la resolución del juez no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima.

El mandatario estatal consideró que el mensaje del poder judicial es “muy peligroso” y alienta la impunidad en una entidad que históricamente ha presentado altos índices de violencia feminicida.

Por lo pronto, Jara Cruz anunció que solicitará al Poder Judicial del Estado de Oaxaca el cambio de medida cautelar del exdiputado del PRI para que permanezca en prisión preventiva en el penal de Tanivet.

“Como titular del poder ejecutivo instruí a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizar un diagnóstico específico en el caso, y la conclusión es que no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar que el juez dictó”, dijo.

Explicó que el domicilio en el cual se pretende llevar a cabo la prisión domiciliaria no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, y el gobierno del estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia.

Por lo tanto, sostuvo que mientras Juan Antonio Vera Carrizal sigue privado de su libertad en Tanivet, solicitará al juez el cambio de medida cautelar. “A través de la Secretaría de Seguridad se hará del conocimiento al juez, para que tome en cuenta nuestra opinión respecto a la ausencia de condiciones”, explicó.

Abundó que, en estricto respeto a la división de Poderes, solicitará al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, inicie los procedimientos correspondientes para que se evalúe y garantice que la actuación del juez estuvo apegada a derecho.

En caso contrario, indicó, deberán aplicarse las sanciones correspondientes y dejarse sin efecto la resolución.

“En Oaxaca no vamos a tolerar ningún tipo de corrupción, ni jueces por consigna. Es momento de promover una reforma y una transformación profunda del Poder Judicial en nuestro estado”, sentenció.

Ríos acusa "retórica social"

Aunque Jara Cruz manifestó que su gobierno ha recibido a María Elena, por conducto de la Secretaría de Gobierno y la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos, la saxofonista lo desmintió en su cuenta de Twitter:

“@_ElenaRios Secretario @jesusromerooax pero a usted y al gobernador @salomonj les estuve llamando tantas veces y nunca contestaron. UNA SEMANA PIDIENDO AYUDA. La finalidad de su comunicado es meramente retórica social”.

UNA SEMANA PIDIENDO AYUDA. La finalidad de su comunicado es meramente retórica social. https://t.co/vooQ2Ok4JA — •uD835uDC04uD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC1A uD835uDC11i´uD835uDC28uD835uDC2C uD83CuDFB7 (@_ElenaRios) January 23, 2023

La saxofonista mixteca atacada con ácido en septiembre de 2019 posteo:

“Bienvenidos a #Oaxaca, la cuna de la #impunidad. En dónde los #delincuentes y FEMINICIDAS son protegidos; se acuerdan los pactos en #campaña y se respetan al inicio del gobierno. Esto es OAXACA”.

Esto es OAXACA uD83DuDC47uD83CuDFFE pic.twitter.com/RHzBKLh9LI — •uD835uDC04uD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC1A uD835uDC11i´uD835uDC28uD835uDC2C uD83CuDFB7 (@_ElenaRios) January 23, 2023

El mensaje lo acompañó con una fotografía donde se observa al gobernador cuando era senador y se reunió con las hermanas de Vera Carrizal”.

ONG piden “revisión exhaustiva”

También el Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se pronunció porque se “impulse una revisión exhaustiva” de la decisión del Juez de control Teódulo Pacheco Pacheco, quien dictó prisión domiciliaria a Vera Carrizal, y se revierta la resolución del caso de la saxofonista María Elena Ríos.

Luego de externar su preocupación por la decisión emitida por el juez de control de Oaxaca en el caso de la saxofonista, la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo, destacó que esta resolución alienta la situación de vulnerabilidad y latente riesgo en que se encuentra María Elena Ríos y su familia, y en ese sentido, envía un mensaje de impunidad y revictimización.

Es por ello que manifestó que el mecanismo no es omiso a las declaraciones realizadas por la defensora de derechos humanos y por ello reitera su compromiso para seguir asumiendo el esquema de protección que sea necesario tanto para María Elena como para su familia, ante este nuevo contexto.

Y es que la decisión del juez se da en el marco de las manifestaciones realizadas por María Elena en las que ha denunciado una serie de dilaciones y omisiones por parte del personal judicial que conoce de su caso.

Resaltó que este caso ha cimbrado a la sociedad mexicana al visibilizar, una vez más, las condiciones de discriminación estructural a la que se enfrentan las mujeres que buscan justicia en nuestro país.

Por tanto, hizo un llamado a las autoridades ministeriales y judiciales de Oaxaca, para que en el ámbito de su competencia garanticen la seguridad de María Elena Ríos y su familia a través de los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De igual forma, se exhorta a que, a través de los mecanismos procesales de la misma legislación nacional, se impulse una revisión exhaustiva de la decisión dada a conocer en el presente caso.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca calificó de preocupante la decisión, pues se estaría mandando un mensaje de impunidad y revictimización.

Finalmente, la banda la Maldita Vecindad en la que recientemente participo la saxofonista en un concierto posteo en su cuenta de Twitter: “@MalditaVecindad #JusticiaParaElenaRios @_ElenaRios

Mientras que el posicionamiento Nacional de #50más1 sobre el caso de María Elena Ríos Ortíz fue @_ElenaRios y la condena enérgica a la determinación del Juez Teódulo Pacheco. #JusticiaParaElenaRios #VencerElSilencio