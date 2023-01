“El Pino”, lopezobradorista y jefe de plaza que fue asesinado junto a su familia en Veracruz

VERACRUZ, Ver. (apro).- Fernando Vega Pérez alias “El Pino” y su familia son parte de las seis personas asesinadas la tarde del domingo en el Puerto de Veracruz, cuando circulaban por la carretera Xalapa-Veracruz a la altura de Las Bajadas, cerca del aeropuerto, confirmó el gobierno estatal.

Vega Pérez había sido candidato a la alcaldía de Coxquihui (al norte de Veracruz) por el partido Fuerza Por México, pero perdió la contienda. El gobierno de Veracruz lo identificó como jefe de plaza de “El Espinal”, en el norte de Veracruz.

El domingo por la tarde fueron asesinadas seis personas y otra más herida en un ataque armado contra dos vehículos. En una camioneta Ford Lobo negra fueron asesinados dos hombres, una mujer y dos niños y en un taxi metros adelante fue ejecutado otro hombre y otra persona resultó herida.

El gobernador Cuitláhuac García, que confirmó la identidad de Vega Pérez, explicó que éste viajaba en la camioneta y luego al intentar huir tomó un taxi, pero fue asesinado metros adelante, por lo que se presume que las personas asesinadas son sus familiares, aunque la Fiscalía corroborará la identidad.

Luego de sesionar en la mesa de seguridad junto a la Guardia Nacional, el gobernador dijo que el crimen se trató de un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado que se disputan el control de Poza Rica y El Espinal.

“El Pino está identificado como jefe de plaza del municipio de El Espinal y está involucrado en varias carpetas de investigación por diversos delitos, además se trabajaba en otra carpeta por los hechos ocurridos en bares de Poza Rica, donde fueron asesinadas ocho personas”, dijo.

El mandatario estatal señaló que los hechos del asesinato en bares de ocho personas en Poza Rica a principios de enero y el asesinato del comandante policiaco de El Espinal, están ligados entre sí y vinculados a Vega Pérez.

“Es lamentable, triste que la disputa entre las bandas, haya escalado al nivel de sus familias, que tienen niños, ya confirmará la fiscalía la paternidad, pero era el mismo vehículo, todo parece indicar que era su familia”, dijo el gobernador.

“El Pino” quería entrar en Morena

El gobernador fue cuestionado sobre fotografías de “El Pino” junto a él en un evento político, a lo que respondió:

“No fue candidato nuestro, andaba buscando para el 2021 postularse, pero no fue admitido en nuestro movimiento y se fue a Fuerza por México”. La fotografía con el gobernador. Foto: Especial

García dijo que es común que miembros de grupo delictivos se quieran incrustar en la política y ganar puestos como tesoreros, directores de obra, o direcciones municipales, pero esa práctica trata de impedirse con la coordinación de las mesas regionales y los ayuntamientos.

“El Pino” había acudido al primer encuentro Nacional del Partido Fuerza por México Veracruz, que se realizó en un hotel en Boca del Río, donde estuvieron presentes el dirigente nacional del partido, Gerardo Islas Maldonado, el senador Pedro Haces Barba, y el dirigente estatal, Eduardo "Tato" Vega.

Posterior al evento, los asistentes dieron una conferencia en el hotel donde se pronunciaron por justicia para el asesinato del alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, en diciembre pasado.

El dirigente estatal del partido, Eduardo Vega, evitó hablar del tema y en sus redes sociales señaló: “En relación a lo ocurrido el día de ayer: Primero, por respeto a los familiares de las víctimas, he decidido ser prudente con emitir algún comunicado. Segundo, también respetamos las instituciones y estamos en espera de lo que determinen de manera oficial”.

Soy lopezobradorista, dijo “El Pino”

Vega se había definido como lopezobradorista en sus redes sociales y, en su momento, se deslindó de las acusaciones que lo vinculaban con la matanza de ocho personas en Poza Rica.

“De un tiempo a la fecha muchos intereses y actores políticos me han difamando, desprestigiarme a mí no los hará a ustedes mejor persona, en cambio sí define abiertamente que todo esto no es más que un #GolpePolitico”.

Fernando Vega es hermano de Reveriano Pérez Vega, exalcalde de Coxquihui, identificado como líder de la banda “Los pelones”, la cual opera en la región del Totonacapan.

En 2019 fue detenido acusado del asesinato de cinco policías, pero también por evasión de presos, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y robo de vehículos.

Marina instala retenes

Luego de los hechos violentos, la Secretaría de Marina-Armada de México instaló retenes en la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo.

El personal naval se desplegó a la altura del puente sobre el río Jamapa, en la cabecera municipal de Boca del Río, así como en las carreteras Veracruz-El Tejar y Veracruz-Xalapa.