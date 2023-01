Alcalde de Zapotitlán baleó escuela en horario escolar, denuncian padres de familia (Video)

PUEBLA, Pue. (apro).– Padres de familia exigieron la destitución del alcalde de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla, a quien acusan de haber baleado la escuela primaria Juan N. Méndez el pasado 19 de enero, cuando había niños tomando clases.

La tarde del lunes 23, los alumnos de la escuela, acompañados por sus padres, realizaron una marcha en esa localidad en la que reclamaron que les crean la denuncia que han hecho, pues el edil niega los hechos y asegura que existe un fondo político.

Con pancartas que decían “¿Cuánto vale mi vida?”, “¡Yo oí balazos!, ¿Por qué no me creen?”, “Quiero sentirme segura en mi salón, sin miedo a que me disparen”, los menores marcharon hasta la presidencia municipal de Zapotitlán, donde hicieron un performance en el que se tiraron al suelo como, aseguran, lo hicieron ese día que su escuela fue baleada.

De acuerdo con el testimonio de los padres de familia, el edil se encontraba en estado de ebriedad la tarde del 19 de enero cuando disparó en seis ocasiones contra la escuela, sin importarle que había niños en clases.

Según los relatos, algunos padres que escucharon las detonaciones acudieron de inmediato al plantel y encontraron a sus hijos asustados y hasta con crisis nerviosas.

Ese mismo día exigieron al Cabildo de esa localidad que sesionaran y en esa reunión decidieron la destitución del edil.

Sin embargo, el secretario de Gobernación, Julio Huerta, aseguró que esa sesión fue ilegal, por lo que los acuerdos tomados para desconocer al alcalde no son válidos.

Huerta dijo que Vázquez Bonilla ya estaba en pláticas con las autoridades y que colaboraba en la investigación que inició la Fiscalía General del Estado sobre esos hechos.

En internet, los padres de los niños han dicho que los han amenazado para que no sigan en la protesta, aunque muchos de ellos decidieron participar en la protesta por el riesgo de muerte en el que estuvieron sus hijos a causa de este ataque por parte de quien “se supone, debe brindar seguridad al municipio”.