Duelo de acusaciones entre Morena y Va por México en la sesión del instituto electoral del Edomex

TOLUCA (apro).- Las dos principales fuerzas contendientes por la gubernatura mexiquense chocaron nuevamente por los descuentos a trabajadores de Texcoco en 2015, por lo que PRI, PAN y PRD exigieron una nueva investigación por parte de autoridades electorales para que dichos actos no se repitan en otras comunas, mientras que Morena-PT y PVEM recordaron que el caso fue ya juzgado y Delfina Gómez Álvarez fue exonerada, por lo que calificaron la maniobra de “actos desesperados de derrota”.

En una jornada de disputas ante el consejo general del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a su vez Morena acusó a la alianza Va por México de PRI-PAN-PRD-NA, de pretender utilizar en su logo electoral la “M” cromática que distingue el gobierno de Alfredo del Mazo, para enlazar la campaña de su candidata Alejandra del Moral al gobierno delmacista y presionar el voto ciudadano, por lo que anticiparon acciones legales para impugnar esta intención.

En una primera sesión del órgano colegiado y por prácticamente tres horas, el primer choque se debió a la presentación de un video por parte de la representante del PRD, Araceli Casasola, en el cual aparece el senador de Morena, Ricardo Monreal, criticando el caso de los descuentos de Texcoco cuando Delfina Gómez era alcaldesa y señalando que el asunto debería transparentarse y que lo ocurrido tendrá un costo sobre la precandidata.

Derivado de lo anterior, la perredista pidió que el IEEM investigue nuevamente el tema de los descuentos pues “quién sabe que puede haber detrás”, dijo. Sin embargo el representante de Morena, Francisco Vázquez, le pidió leer la sentencia del caso, en la cual Morena como partido resultó sancionado y multado, mientras que, dijo, “no se encontraron elementos” contra Delfina Gómez, su precandidata.

El morenista también consideró lamentable que la perredista, siendo mujer, haya accedido a presentar el video a petición del PAN y bajo un tema que no tiene nada que ver con el título de “uso de recursos públicos” bajo el cual fue agendado.

El señalamiento fue calificado por el representante de Nueva Alianza (NA), Efrén Ortiz, como “violencia política de género”, mientras que el panista Alfonso Bravo escaló los calificativos negativos contra la precandidata Delfina Gómez Álvarez y dijo que desde hace un año presentó otra denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra el mismo caso, la cual dijo que no se ha resuelto.

El representante del PT, Erik Odín, también insistió en que constantemente se les ha pedido que lean completa la sentencia, pero se niegan a reconocerla o leerla, pues ya en otras ocasiones se les ha entregado. Mientras que su aliada del PVEM, Alehly Rubio, pidió a las y el consejero hacer respetar el reglamento del instituto en materia de debates, ya que permitieron interrupciones, vulneración de los tiempos y agendar un tema en el cual “el desaseo de las reglas ha sido absoluto”, dijo.

Igualmente lamentó que una mujer, refiriéndose a Araceli Casasola del PRD, se haya dado la oportunidad de denostar a otra.

“Lamentable que una mujer en esta mesa se dé la oportunidad de denostar a otra mujer; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en tres resoluciones, ha indicado de manera unánime una y otra vez precisa que la maestra no tiene ningún tipo de responsabilidad en las acciones referidas; el PAN ha insistido en pedir presentar a su consideración elementos probatorios que lo acreditan y una vez y otra vez la autoridad ha dicho que no es así, que no existen elementos probatorios para determinar algún tipo de responsabilidad, es un tema que ya se ha resuelto en numerosas ocasiones, es traerlo a la mesa con un ánimo de denostación”, indicó la representante del PVEM.

La representante ecologista acusó directamente al PAN de haber sido responsable de solicitar permiso ante los tribunales –y lo obtuvo, dijo–, para continuar descalificando y denostando a Delfina Gómez, lo que no fue negado por el abogado panista Alfonso Bravo, quien llamó a la precandidata morenista “maestra que estafa”, mientras que el priísta Ramón Medina acusó al representante de Morena de “misoginia”.

Por su parta Efrén Ortiz de Nueva Alianza (NA) y aliado del PRI en este proceso, acusó al gobierno pasado de Morena en Atlacomulco de haber invertido 12 millones de pesos en la compra de dos “nanosatélites” que nunca puso en órbita, mientras que en su gobierno de Naucalpan, al frente de Patricia Durán, el Órgano Superior de Fiscalización le observó 4 mil 300 millones de pesos, ya que el impuesto predial se cobraba en efectivo, dijo, “y se sacaba en cajas de huevo”.

En este sentido Araceli Casasola del PRD aseguró que no agredió a Delfina con haber proyectado el video de Ricardo Monreal y pidió al IEEM que se investiguen a los gobiernos de Morena para que lo ocurrido en Texcoco no se repita.

En otro punto de la sesión, Ramón Tonatihu Medina del PRI y Efrén Ortiz de Nueva Alianza acusaron a su adversarios Morena, PVEM y PT de incurrir en actos irregulares de precampaña, al presentarse como precandidata de Morena ante militantes de esos partidos.

Aseguraron que ni el PVEM, ni el PT hicieron un proceso interno para elegir a Delfina como su precandidata, lo que a su vez fue rechazado por los representantes de ambos institutos al asegurar que registraron y entregaron en tiempo los oficios y documentación que la acredita como su precandidata.

Ortiz insistió que ni la militancia ni los órganos de gobierno de esos institutos políticos sabían de la candidatura común y que ésta solo fue notificada fuera de tiempo a la autoridad electoral.

SEGUNDO ROUND

En una segunda sesión del Consejo General del IEEM continuaron las disputas y acusaciones.

El representante del PT, Erik Odín Vives, acusó a la alianza “Va por México” de pretender utilizar en su logo electoral la “M” cromática que distingue el gobierno de Alfredo del Mazo, para enlazar la campaña de su candidata Alejandra del Moral al gobierno delmacista, por lo que anticiparon que podrían iniciar acciones legales para impugnar esta intención.

Dijo que el uso de la “M” delmacista busca generar confusión.

“Es un truco que pretende hacer la coalición para posicionarse dentro del electorado, yo creo que ya obviamente sabe que esta alianza que tiene Morena, verde ecologista y partido del trabajo ya va muy avanzada y obviamente tratan de utilizar algún medio para poder posicionarse y es un emblema que viene utilizando el gobierno del Estado desde que se instaló y que ahora ellos utilizan en su emblema de coalición para poder sobresalir”, dijo.

Al respecto el representante del PRI, Ramón Medina admitió la maniobra y dijo que se trata de su estrategia en materia de propaganda mediática.

“Nuestro emblema es el que vamos a utilizar para nuestros asuntos publicitarios, como nosotros aparecemos cuatro veces en la boleta, cosa que ustedes no, nosotros aparecemos cada uno de nosotros con nuestro logo, así lo dice la ley”, dijo el priista.

También dijo que esa estrategia es diferente al logotipo que utilizarán en las boletas electorales, pues aparecerán en cuatro ocasiones dentro de la boleta, mientras que la candidatura común que encabeza Delfina Gómez solo una.

Francisco Vázquez, de Morena, reviró que el tema no es la proporción de la “M” en el logotipo, sino que “quieren seguir haciendo lo que han hecho por más de 90 años, engañar a la gente”. También se quejó de que la alianza PRI-PAN-PVEM no ha abierto al público el convenio de coalición que registraron por lo que no se sabe cómo se van a repartir el gobierno mexiquense si ganan.