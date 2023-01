El sujeto que se colgó de un tráiler no era un asaltante, sino un “héroe sin capa”

PUEBLA, Pue. (apro).- El hombre que aparece en un video colgado en la puerta de un tráiler no era un asaltante, como asegura en la grabación el chofer del vehículo de carga.

En realidad, buscaba obligar al conductor a que se detuviera porque atropelló a una persona y se dio a la fuga.

Aunque en el video, que se hizo viral en las redes sociales, se puede escuchar al conductor del tráiler pedir ayuda a las autoridades y afirmar que la persona que viene en el estribo del vehículo es un asaltante, al llegar a la caseta de Amozoc, en la autopista Puebla-Veracruz, el caso dio un giro.

El supuesto asaltante denunció que el chofer había atropellado a un transeúnte a la altura del libramiento Ecológico en Chachapa, y que lo que él intentaba era obligarlo a detenerse.

En el video se puede ver cuando el chofer del tráiler dice que en sentido contrario vienen unas patrullas de la Guardia Nacional, a las que el hombre colgado del tractocamión les hace señales.

Cuando llegan a la caseta, los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, que ya habían sido advertidos sobre el supuesto asalto, pudieron corroborar la información que dio el hombre que iba en el estribo.

Confirmaron que efectivamente los cuerpos de emergencias habían atendido a una persona que fue atropellada en el punto que él indicaba, pero que, al no sufrir daños mayores, se negó a ser trasladado a un hospital y a presentar una denuncia.

Al confirmarse que no se trataba de un asalto, pero que la víctima del atropellamiento no quería poner denuncia contra el trailero, las autoridades permitieron que el vehículo de carga continuara su marcha y no hubo consecuencias legales para este caso.