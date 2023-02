Caso Cynthia Nataly: Autoridades de Aguascalientes dan versión de suicidio; familia se inconforma

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- La fiscalía de Aguascalientes y la gobernadora Teresa Jiménez adelantaron conclusiones sobre la muerte violenta de Cynthia Nataly “N”, de 38 años, ocurrida el pasado 24 de enero, afirmando que existen pruebas suficientes para señalar que se trató de un suicidio a solo cuatro días de ocurrido el suceso.

El caso ha resonado en el estado, pues la familia de la víctima, organizaciones civiles feministas y expertos han cuestionado la versión de las autoridades y la debida diligencia en la investigación.

El día de los hechos, medios de comunicación locales informaron que el cuerpo de Cynthia Nataly fue hallado maniatado y con huellas de violencia, lo cual fue desestimado por la Fiscalía, que concluyó que la víctima habría fallecido por “asfixia mecánica”.

El cuerpo fue localizado en un terreno baldío al oriente de la ciudad capital, una zona periférica y de bajo nivel socioeconómico.

El anuncio, realizado durante un evento público el pasado 28 de enero, incluyó descripciones de evidencias contenidas en la carpeta de investigación en curso, violando el derecho al acceso a la justicia de las víctimas.

“Hay videos que hemos estado observando porque es un tema delicado. En coordinación con Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública obtuvimos los videos y el celular de la persona. Ahí se ve algunos temas que estarán presentando la próxima semana, pero todo parece indicar que es un tema de auto privación (de la vida). En el video se ve claramente cómo ella se va amarrando una tela en el cuello y posteriormente hay testigos de lo sucedido, la tela era de su casa”, afirmó públicamente la gobernadora Teresa Jiménez.

Pero, además, la familia no fue informada sobre la resolución apresurada de las autoridades antes de que el fiscal y la mandataria la hicieran pública.

“Nunca nos avisaron sobre las declaraciones, se violaron nuestros derechos. Exigimos acceso inmediato a la carpeta de investigación, que se esclarezcan los hechos, no estamos conformes. No sabemos si realizaron los peritajes como marca el protocolo”, declaró Martín Delgado, hermano de Cynthia Nataly, durante una rueda de prensa acompañado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), horas después del anuncio de las autoridades.

Delgado agregó que tras escuchar las declaraciones sobre la muerte de su hija, su padre sufrió un infarto.

Durante dicha rueda de prensa, las integrantes del OVSGA también señalaron que era imposible que en tan solo cuatro días la Fiscalía haya podido implementar los peritajes que ordena el Protocolo de Muertes Violentas de Mujeres, que son ocho, además de los estudios antropológicos y de análisis de contexto.

También agregaron que el lugar de los hechos no fue resguardado, por lo que se habrían perdido pruebas fundamentales para esclarecer la muerte de Cynthia Nataly.

Una investigación sin debida diligencia

Tras convertirse en un caso polémico, la Fiscalía de Aguascalientes ofreció una rueda de prensa este martes.

Ahí, el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, cayó en contradicciones sobre la información que ha recibido la familia de la víctima y las conclusiones sobre el caso han sido poco creíbles.

Figueroa Ortega se defendió señalando que su responsabilidad es tener contacto con la “familia primaria”, que son el esposo e hija de la víctima, y no con los padres y hermanos.

“No podemos estar buscando a todos los parientes de las víctimas para darles a conocer la información, (...) estoy actuando dentro de los marcos legales”, dijo.

Luego, cuestionado por Proceso, aceptó que tampoco informó a la “familia primaria” de Cynthia Nataly sobre el probable suicidio antes de hacer pública esa versión.

-¿La pareja e hija de la víctima habían sido informados de su versión sobre el presunto suicidio antes de que lo hicieran público usted y la gobernadora?

-No.

-¿Considera que fue irresponsable decirlo antes de hacerlo del conocimiento de la familia?

-Si, bueno, fue una pregunta de uno de los reporteros, se da a conocer esa información porque para ese momento ya teníamos avance.

-¿Pero no le dijeron a la familia antes de decírselo a los medios?

-No.

“Si el caso se va a juicio, al filtrarse la información ya se afectó el ánimo público de lo sucedido; pero también eso quiere decir que no están involucrando a la familia en el proceso de investigación, no solamente avisándoles, sino indagando la vida de esta persona, indagando el contexto de la víctima. Si los familiares no están enterados es porque no se les ha preguntado y no se ha investigado el contexto. El contexto no se investiga al último, sino desde la misma escena del crimen”, explicó en entrevista Aurelio Coronado Mares, psicólogo forense del Behavioral Sciences Lab y expresidente del Colegio de Psicología de Aguascalientes.

La Fiscalía sostiene que la víctima se quitó la vida, presuntamente, por problemas económicos y debido a que mantenía dos adeudos de un préstamo que había solicitado.

“No creo que ella tenga el valor de hacer eso, somos una familia muy unida y siempre la apoyamos con todo, antes de hacer eso ella nos hubiera avisado, nos diría, no creo que mi hermana lo hiciera, por eso estamos inconformes de que digan eso. Nunca vimos indicios y menos por deudas, uno le ayudaba y ella salía adelante”, dijo el hermano de Cynthia Nataly durante su posicionamiento el sábado 28.

Para reforzar su versión, durante la rueda de prensa de este martes, las autoridades ministeriales mostraron un video de menos de 20 segundos a medios de comunicación, a quienes les prohibieron grabar, en donde aparece una mujer caminando y acomodando una tela en su cuello, como si fuera una bufanda, que la Fiscalía afirma se trata de una venda con la que la víctima se habría suicidado.

“Incluso, quien pudo observar con detenimiento, se ve que en la parte frontal ella se hace un nudo”, describió el fiscal. Sin embargo, ese detalle no es lo suficientemente visible.

Por ahora se desconoce si esa evidencia, que forma parte de una investigación aún no concluida, fue mostrada a los medios de comunicación con el permiso de la familia de la víctima.

“No estamos afectando al debido proceso”, argumentó el fiscal.

Además del video, la Fiscalía informó que entrevistó a al menos cuatro testigos, uno de ellos afirmó que al salir caminando de su casa, vio a la víctima colocándose la presunta venda y luego jalarla de los extremos…pero decidió no informar a las autoridades y seguir su camino.

Los demás testigos dijeron a la Fiscalía que, días antes, la víctima estaba “triste”; e informaron sobre los presuntos adeudos de Cynthia Nataly.

“Es un estereotipo el decir que una persona por deudas se suicida, el suicidio es un fenómeno mucho más complejo que eso, y si es un suicidio también se tendría que investigar”, dice en contraste Aurelio Coronado Mares.

De acuerdo con los expertos de la Fiscalía, la víctima hizo dos nudos a la venda, uno adelante y uno detrás, y la colocó alrededor de su cuello. Luego jaló los extremos hasta llegar a la asfixia.

Para ello, de acuerdo con Jared García Barajas, jefa del Departamento de Medicina Forense de la Fiscalía estatal, necesitó la fuerza de hasta 20 kilogramos en los brazos.

“No es una fuerza extrema”, aseguró la trabajadora de la Fiscalía, quien agregó que el cuerpo de Cynthia Nataly no tenía señales de violencia sexual.

Aunque lo primero que ocurre en un cuerpo al perder el oxígeno es el desmayo, la Fiscalía sostiene que los presuntos nudos realizados por la víctima estaban tan bien hechos que el de adelante habría mantenido la presión suficiente para llegar a la asfixia, incluso al perder el conocimiento.

“Es muy atípico el mecanismo, habría que explicar no solamente que se haya dado ese mecanismo sino que también tendríamos que ver si hay otras personas involucradas. ¿Por qué se cometen estos errores? Por apresurarse, si tuviéramos toda la información a lo mejor muchas de las preguntas tendrían sentido, ellos mismos no lo pueden responder ahorita porque no han llegado a la parte de la interpretación, están en la parte de la recolección de información, se están apresurando en hacer interpretaciones”, añadió Coronado Mares.

El fiscal de Aguascalientes también explicó que el lugar de los hechos no fue asegurado porque “no teníamos porqué haber asegurado ese lugar, es un terreno privado, nosotros levantamos los indicios”, dijo, pese a que la ley no impide el aseguramiento de inmuebles privados cuando se trata de posibles escenas del crimen.

Las autoridades ministeriales, según señalaron, hicieron el levantamiento de los indicios en el lugar en tan solo una hora y media, de las 12:29 a las 14:00 horas. Durante ese tiempo realizaron todos los peritajes de investigación de campo necesarios, como levantamiento de indicios, información fotográfica, estudio del suelo e investigación del perímetro, entre otros.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía de Aguascalientes oculta feminicidios bajo el supuesto de suicidio, problemática en donde Aguascalientes ocupa los primeros lugares a nivel nacional. El caso más conocido es el de Yovanna Torres, sucedido en 2013, cuya investigación sigue abierta tras haberse comprobado graves omisiones de la Fiscalía durante la investigación.

El caso es la segunda muerte violenta que ocurre en el estado en lo que va de 2022. El mismo día que fue hallado el cuerpo de Cynthia Nataly, María “N”, de 20 años de edad, habría manipulado una ventana del Hotel Marriot, al norte de la ciudad capital, para lanzarse desde un tercer piso. Personal del hotel afirmó que la víctima no estaba hospedada en el lugar y tampoco trabajaba ahí.

En Aguascalientes, durante los últimos dos años, los casos de feminicidio han ido en aumento. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2021 se registraron al menos trece casos, mientras que en 2022 fueron once, las cifras más altas en los últimos cinco años.