Armenta confía aún en llegar a "playoff" en la contienda interna de Morena en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- El senador Alejandro Armenta Mier dijo que aunque no resultó propuesto por el Consejo Estatal para ser medido en las encuestas para elegir candidato a gobernador de Morena, confía en que se colocará en los “playoff”, por los números que trae en las encuestas.

El legislador, quien aspira a ser gobernador de Puebla, dijo que de antemano sabía que tenía pocas posibilidades de ser electo por los consejeros, pues no contaba con integrantes de ese órgano partidista que lo apoyaran.

En la sesión, realizada este sábado apenas obtuvo seis votos, mientras que el primo del fallecido Miguel Barbosa Huerta, Julio Huerta Gómez obtuvo 63 votos y en segundo lugar quedó el diputado federal Ignacio Mier Velazco, quien fue apoyado por 44 consejeros. Las mujeres electas fueron Lizeth Sánchez García, ex secretaria del Bienestar del Estado y Olivia Salomón, ex secretaria de Economía.

No obstante, haciendo una alegoría con el béisbol, Armenta dijo que con los números que trae (en las encuestas) confía en que Consejo Nacional de Elecciones lo proponga para ser medido en la encuesta final donde se definirá al coordinador estatal de los Comité de la Cuarta Transformación.

“Con los números que traigo me voy a los playoff”, expresó, “vamos a batear fuerte, me siento en la novena entrada, con casa llena, voy al bateo, estoy esperando el turno al bat por parte de la dirigencia nacional, ya le hablé a Mario Delgado, ya me contestó, hay tranquilidad y confianza”.

Recordó lo dicho por la coordinadora nacional Claudia Sheinbaum en su visita a Puebla, quien señaló como una tarea prioritaria ganar la mayoría en las cámaras de senadores y diputados, por lo que dijo que su perfil será tomado en cuenta ya que estima que podría aportar dos millones de votos a la causa de Morena.

Institucional, como siempre, estoy preparado para la segunda fase del proceso interno de mi @PartidoMorenaMx.



Listo para la encuesta de reconocimiento de los órganos electorales nacionales de #Morena y en unidad con nuestra Coordinadora Nacional de la 4T, Dra. @Claudiashein. pic.twitter.com/ki6YZtglVz — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) October 1, 2023

También la ex alcaldesa de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco, se manifestó confiada en ser incluida en el proceso por la dirigencia nacional, pues sostuvo que ella es la mujer mejor posicionada en las encuestas.

“Fue claro el mensaje de nuestra coordinadora @Claudiashein y del presidente del partido @mario_delgado, si excluyen a los punteros sólo se evidenciarán, y de todos modos estarán en las encuestas nacionales”, escribió en sus redes sociales.

“Y hoy lo que sí tenemos claro que es estaré en las encuestas por ser la mujer de @PartidoMorenaMx mejor posicionada en el estado, pero lo más importante es que este proceso es inédito porque la razón de luchar es para garantizar que continúe nuestra transformación y principalmente llevar a la primera mujer a la presidencia de la República, mi compañera Claudia”.