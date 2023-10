Ejecutan a dos encuestadores de Morena en Chiapas; otro está desaparecido

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Dos encuestadores de Morena fueron ejecutados y uno más se encuentra desaparecido en la zona norte del estado de Chiapas.

Así lo confirmó el líder nacional de ese partido Mario Delgado Carrillo.

Desde su cuenta en las redes sociales, Delgado Carrillo exigió a nombre de su partido “la aparición con vida de nuestro compañero Adrián Cid Pérez quién fue privado ilegalmente de su libertad en el municipio de Juárez, Chiapas, en la madrugada del sábado”.

“Con mucho dolor, tristeza e indignación, lamentamos y condenamos enérgicamente el asesinato de nuestros compañeros Christian Landa Sánchez y José Luis Jiménez y exigimos una investigación a fondo a las autoridades correspondientes.

“Nuestra solidaridad y cariño a sus familiares, amigos y seres queridos”, dijo el líder del partido.

Desde la dirigencia de @PartidoMorenaMx exigimos la aparición con vida de nuestro compañero Adrián Cid Pérez quién fue privado ilegalmente de su libertad en el municipio de Juárez, Chiapas en la madrugada del sábado.

Con mucho dolor, tristeza e indignación, lamentamos y… — Mario Delgado (@mario_delgado) October 2, 2023

En el municipio de Estación Juárez, ubicado en los límites de Chiapas con Tabasco, grupos del crimen organizado se disputan el control del territorio.

Este 1 de octubre, el medio digital El Sol del Sureste, reportó que la mañana de este domingo fueron los cuerpos de dos masculinos “que estaban amarrados de pies y manos, además que presentaban huellas de tortura fueron hallados ayer después del mediodía sobre la carretera federal Chontalpa – Malpasito a la altura de la entrada a una brecha de la ranchería Cacha de Palo de Huimanguillo”.

Previo al hallazgo, circuló en redes sociales que dos masculinos habían sido sacados por un grupo armado de forma violenta a las seis de la mañana del hotel San Benito de Juárez ubicado a la salida de Juárez, Chiapas.

Por su parte, la cuenta de Facebook Encuestadores de México escribió: “Nueva información de los compañeros de Chiapas, se sabe que los 3 son de Jalapa Veracruz y nada más se proporciona el nombre del supervisor que es Adrián Cid, lo que se sabe es que los sacaron de su hotel desde ayer y que el día de hoy aparecieron sus cuerpos. Compañeros del gremio nuevamente se pide su apoyo no dejemos que este medio de trabajo que tenemos se nos siga explotando y que se nos pague lo que quieran y cuando quieran podamos sueldos dignos, mejores condiciones laborales que no se quede como en las demás casos que no sucedió nada”.

Han habido enfrentamientos y desaparecidos en la zona. En el municipio vecino de Reforma han habido ataques a una base de la policía estatal.

Asimismo se han realizado secuestros y levantones que mantienen bajo zozobra a la población de la zona norte del estado de Chiapas.