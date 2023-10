Empresarios y hoteleros de Chiapas urgen al gobernador acciones para atender la inseguridad

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Empresarios de la Costa de Chiapas y hoteleros de San Cristóbal de Las Casas reclamaron este martes al gobernador Rutilio Escandón Cadenas “acciones precisas para atender urgentemente” la inseguridad y la narcoviolencia que se vive en Chiapas, que ha impactado en la disminución del turismo y las inversiones en la iniciativa privada.

“Desde Coparmex Costa de Chiapas demandamos a nuestras autoridades de los tres órdenes de Gobierno, acciones que garanticen el Orden y el estado de derecho; Chiapas se ha convertido en un Estado en el que constantemente prevalece la violencia, hechos delictivos, enfrentamientos armados, desplazamientos de habitantes de sus comunidades y bloqueos”, dijo hoy Pascual Necochea, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-Costa Chiapas.

En conferencia de prensa, acompañado de los empresarios Martha Yamel Moisés Ceja y Javier Pinto Chacón, Necochea dijo que es urgente que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas despliegue acciones precisas para atender un tema Importante para nuestro Estado, como lo es la seguridad.

Dijo que en Chiapas, el único común denominador hasta ahora es el miedo de la ciudadanía en la frontera sur y Sierra Madre del estado, donde se han registrado sucesos que la población civil está viviendo a diario, y que el sector productivo y empresarial sufre “afectaciones económicas incalculables”.

“Sin embargo, nadie puede ser omiso a los hechos ocurridos en nuestra región, por lo que pedimos al señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas que eleve la voz y haga llegar al Gobierno Federal la situación real que nuestros hermanos de la Sierra Madre y Costa de Chiapas están viviendo en nuestro bello y antes pacifico estado. Ya que predomina la inseguridad derivada de enfrentamientos entre grupos armados que aterrorizan a la población, generando mucha incertidumbre”, dijo el líder empresarial.

Agregó que en todo el estado, la población está siendo presa de la delincuencia, que las empresas son sujetas de extorsiones.

La delincuencia en las diferentes regiones se agudiza y la circulación en carreteras se ha vuelto insegura y en algunas regiones imposible; dejando como resultado una seria y preocupante afectación económica en todos los sectores: agrícola, comercial, turismo, de servicios, industrial, educativo y social; provocando cierre de empresas y, a su vez, reducción de empleos, denunció.

Le recordaron a Escandón Cadenas que los empresarios chiapanecos en repetidas ocasiones han alzado la voz pidiendo e insistiendo en “un derecho que el estado debe brindarnos: seguridad.

Es tiempo que hagamos nuevamente de Chiapas una entidad segura, próspera, con oportunidades de desarrollo para todos, con inversiones reales y, por supuesto, haga valer nuestros derechos humanos, que se restablezca el estado de derecho; protegiendo nuestra integridad física y velando por el bienestar de nuestras familias, dijo Necochea.

Señalaron que Chiapas es un estado con mucho potencial de inversión y competitividad y que la Región Costa de Chiapas es un atractivo para que inversionistas quieran apostarle a la Frontera Sur, “pero es urgente que haga valer la voz de los chiapanecos restaurando el orden y la paz social. Por ello, la seguridad, es prioridad y es impostergable”.

Los hoteleros se suman al llamado

A la par de este llamado de los empresarios de la Coparmex de la Costa de Chiapas, la Asociación Mexicana de Hoteles de San Cristóbal de Las Casas le recordaron al gobernador de Chiapas una reunión en la que estuvieron con él, el pasado 7 de octubre en las instalaciones del Centro de Convenciones del Carmen, y que derivado de ello se percataron de que tiene una visión distinta de la realidad que padecen los chiapanecos en materia de seguridad.

“No comparto sus puntos de vista en cuanto a la información que usted tiene, no es la misma que tenemos los ciudadanos, esperaba atención de su parte, pero muy a mi pesar me doy cuenta que usted se niega a ver y a escuchar lo que no sean sus datos, o a ver y escuchar lo que toda la población vive, pero usted no quiere ver”, dijo la presidenta de esa organización, Guadalupe Moguel.

Señaló que ella estuvo en esa reunión donde el mandatario expuso que en Chiapas hay paz, armonía y que el turismo en San Cristóbal está creciendo en estos últimos años.

“Señor gobernador, la información que tenemos es falsa en cuanto a todo lo que acontece en nuestro Estado sobre temas de seguridad, que son fotomontajes o son de otras partes. Ya no sé qué más debemos hacer para exigir seguridad en nuestro Estado, porque como le dije ese día, el primer paso es aceptar que hay un problema, pero usted no lo acepta”, reclamó.

Demandó que cesen los bloqueos de carretera y que ninguna más se vuelva a bloquear, que se ejerza el derecho al libre tránsito para todos los ciudadanos. Y como usted nos dijo, mentir o disfrazar lo que pasa en nuestro estado no es actuar de buena fe. De antemano agradezco la atención prestada y esperamos que ustedes como autoridades pronto abran sus ojos a la realidad que vivimos”, dijo la empresaria.

Chiapas vive desde 2021 una situación de narcoviolencia, donde dos grupos del crimen organizado se disputan el control de territorios de la entidad, lo que ha dejado muchos muertos, desaparecidos, desplazados, así como narcobloqueos y retenes de grupos delincuenciales.