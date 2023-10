Estudiante de secundaria llevó arma a la escuela y amenazó con masacre en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un menor de edad, estudiante de secundaria, en Cuernavaca llevó un arma de fuego a la escuela y la estuvo mostrando a los alumnos, además de presumirla y amenazar con utilizarla contra profesores y estudiantes, provocando el pánico entre sus compañeros, algunos de los cuales enteraron a maestros y directivos.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, una profesora enteró a los directivos quienes revisaron las mochilas del grupo y hallaron el arma. Aislaron al estudiante en la dirección y llamaron a sus padres. Los padres acudieron y se llevaron al menor. Según padres de familia de la escuela, los directivos no levantaron acta al respecto, no presentaron denuncia y los padres de se fueron con el estudiante que fue dado de baja del plantel.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, al parecer el miércoles, según varias versiones, en la Secundaria Técnica número 18, con sede en el poblado de Chapultepec, en Cuernavaca, donde este lunes fueron suspendidas las clases. Después de los hechos pasaron al menos dos días hábiles en los que las clases se llevaron a cabo con normalidad, y no fue sino hasta el fin de semana que las versiones comenzaron a circular en redes sociales que los directivos decidieron suspender clases.

Este lunes en lugar de actividades normales se llevó a cabo una asamblea de padres de familia para intentar explicar lo ocurrido. Y es que, según algunos estudiantes, el menor que llevó el arma amenazó con regresar este lunes para “hacer una masacre” con aquellos estudiantes que “lo habían echado de cabeza”.

Los directivos de la escuela al parecer no levantaron acta de los hechos, no interpusieron denuncia ante las autoridades, sólo expulsaron al estudiante y lo entregaron a sus padres, quienes no explicaron de dónde obtuvo el arma y sólo se comprometieron a llevar a su hijo para ser atendido psicológicamente.

Durante la asamblea de padres de familiar los directivos no supieron explicar por qué no se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Morelos por los hechos. Algunos padres de familia presumen que el menor sería familiar de los directivos o de algún profesor.

Los padres de familia no quedaron conformes con las explicaciones y demandaron ya la renuncia de los directivos que no aplicaron ningún protocolo de seguridad, y pusieron en riesgo la seguridad de sus hijos. En entrevista, algunos padres de familia advirtieron que podrían tomar la secundaria e impedir que se reinicien las clases mientras sigan al frente los directivos, quienes no supieron ni aplicaron protocolos de seguridad.

Mientras tanto, las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), emitieron un comunicado para asegurar que las cosas están en calma y que los padres del menor están atendiéndolo psicológicamente. Llamaron a no caer en rumores y noticias falsas y advirtieron que la policía hará patrullajes para mantener la seguridad.

Este martes continúan suspendidas las clases en la secundaria.